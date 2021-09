Del saque somos carnecita... Para mí este es el partido de las Eliminatorias. El de la vida. El de la esperanza. El del sueño que no se convierta en pesadilla. No es el siguiente ni el próximo. Ante Uruguay nos jugamos nuestras chances a Qatar 2022. Así salgan con el ‘floro’ que falta mucho. ¿Por qué mi posición? Simplemente porque ya no se repetirá la segunda rueda de Rusia 2018. Ni resultados carambolescos ni puntos de mesa.

Ya no habrá las ventajas del pasado. La vez pasada hicimos 7 puntos en la primera vuelta y ahora tenemos cuatro faltando dos fechas. La única forma que nos metamos en competencia es consiguiendo los seis puntos. No hay otra, papá. Así que no alucinemos. Yo desde mi córner mandaré buenas vibras a los muchachos. Y lo mismo que haga el Perú entero. Sí, señores...

El peor error sería pensar que sin Cavani ni Suárez la tenemos de alivio. Los uruguayos siempre nos han golpeado y complicado con pelotazos y full fuerza. Su táctica principal es los primeros 20 minutos ajustar a los más peligrosos. Luego de ‘ablandarlos’ se dedican a presionar y casi siempre les ha ligado. No caigamos en su juego, tampoco en querer hacer daño con centros al corazón del área. Eso solo facilitará la chamba de un Godín en bajada y ‘Josema’ Giménez, que tiene unas de cal y otras de arena.

Allí está el huecazo, pero con pases a sus espaldas. En las divididas son fuertes, pero cuando los chapas con pelota dominada se comen hasta los huesitos broaster. El tiki taka, el regate y el chiche los marea. Así es...

Recuerdo un servicio largo de Yotún a Paolo, quien la coloca con la cabeza a su pie derecho, va el capitán charrúa a querer marcarlo y lo hace mela porque rebota y se va de cara al césped. Luego el ‘Depredador’ define cruzado. Golazo. Insisto, ese par de zagueros son respetados ahorita por sus pasaportes. Ya no son los mismos de antes. Hay que apurarlos, desesperarlos y también desarmarlos con paredes en primera.

URUGUAY NO ES BRASIL NI ARGENTINA

Este equipo del ‘Maestro’ Tabárez no es Brasil ni Argentina. Es para guerrearle siempre y cuando no cometamos bloopers ni desconcentraciones. Duele perder y más cuando es por un error infantil o en salida, por una metida de cuerpo o bombazo que no rechazamos. Atentos y bien encojonados. Y no va ser...

PEDIDO A CHRISTIAN CUEVA

Por enésima vez le pido a Cuevita que haga sus ‘huevaditas’ lejos de su arco. Que se mentalice que lleva la ‘10’ y es el diferente. Hace rato debe una actuación descollante. Que borre lo que hizo en la definición del tercer puesto en la Copa. Si va a pedir tirar una falta, que sea responsable y serio y no esa payasada que nos costó un gol de contragolpe contra Colombia en ese mismo partido.

Que baile el ‘Cervecero’ otra vez en el camarín, pero primero que ponga fútbol en la cancha. Que haga pipí en el arco de Muslera. Que escupa en los botines de cualquier troncazo. Que ‘afane’ de boquilla porque aquí no lo van a arrochar. Que refresque la garganta cada que se detenga el partido. Que haga lo que quiera, pero que ganemos como sea. Rexuxa...

Solo queda alentar y encaballar. Hay dos motivaciones insuperables: hacer feliz a un país y clasificar a un Mundial. Por eso hay que dejar el alma. Arriba Perú, carajo. Ganamos porque ganamos. Con gente o sin público. Con 11, 10, 9, 8 o los que haya en el verde. Que salga el toro de una vez. Que de los cachos lo voy a agarrar... Me voy, soy fuga.