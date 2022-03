Si Cuevita, Flores y Carrillo están finos, armamos la fiesta y con luces todavía

Del saque somos carnecita... Empezamos la semana con un notición. Luis Advíncula y Carlos Zambrano ganaron el superclásico de Argentina en la mismísima cancha de River Plate. Calentando lo que se viene en la batalla del ‘Centenario’ de Montevideo.

El ‘Rayo’ y el ‘León’ han tenido su propio ensayo de cara al próximo jueves. Con estadio lleno, harta taba y defendiendo con uñas, dientes y toperoles. Lo agarraron como piñata a Julián Álvarez, quien en junio se irá al Manchester City. También lo ‘curaron’ al chato Barco, quien es pericotero al mango. Los marcaron al límite, como se tiene que ajustar o apretar.

Por siaca, no estoy pidiendo que se descontrolen contra los charrúas. Nada que ver. Estoy diciendo que nos plantemos firmes y con personalidad. Que sean inteligentes, que se turnen a la hora de ir con fuerza a la pelota. Que desde atrás guapeen y encojonen a la gente a brindar su mejor noche. Que vengan Suárez, Cavani, Forlán, el ‘Príncipe’ Sosa, Francescoli, Vitorino y todas sus estrellas para meterlos a una licuadora.

Estoy feliz porque ambos vienen sanitos, con ritmo y motivaditos. Sí, señores... Estuve viendo el Real Madrid-Barcelona y con una ‘cámara’ le hice seguimiento al blanco Federico Valverde y el culé Ronaldo Araújo. Los dos tienen sus cositas, por algo están en clubes top.

Perú -Uruguay: Hinchas inician viaje a Montevideo (Trome)

El volante es todoterreno y llega con fuerza y facilidad a las dos áreas. Es criterioso, corajudo, se hace sentir y tiene remate de larga distancia. Es el jugador sorpresa cuando desdobla. El zaguero es un toro, enrazado, con temperamento y tiene la filosofía azulgrana de no reventarla, aunque cuando está en aprietos no se hace problemas y la tira a la tribuna.

También es de los que pega cuando va a los cruces y coberturas. Mucho cuidado en los balones parados, arriba va muy bien, sea atacando o defendiendo. Pero como todo ser humano tienen sus debilidades. Cuando les escondes la pelota, sufren. Cuando los amagan, no chapan ni la gripe.

“Vayamos sin traumas, complejos y miedos porque hasta un punto nos serviría para ir directo a Qatar”

Son grandazos y no tienen pique corto. En las carreras largas, por los trancazos se recuperan. Curuju... Sé que hay preocupación en el vestuario, en el comando técnico y calles por el tema de las amarillas. Porque hay muchos en capilla. La neta es que no podemos guardarnos ni mela porque lo ideal es asegurar un buen resultado esta fecha y no esperar la última para conseguir el objetivo.

Vayamos sin traumas, complejos y miedos porque hasta un punto nos serviría para ir directo a Qatar si después logramos pintarle la cara a Paraguay en Lima. Creo que solo Pedro Gallese y Gianluca Lapadula, en estos momentos, no tienen reemplazantes de su mismo nivel. Los demás puestos están cubiertos.

Ya la gente ha demostrado que ha estado a la altura en grandes acontecimientos. El ‘Pulpo’ y el ‘Bambino’ tienen que tomarse un ‘free tea’ heladito para que se les bajen las revoluciones y la adrenalina. Pongan corazón, pero pensando, pensando. Hay calidad hasta para hacer tiempo. Ayayayayay... Si Cuevita, Flores y Carrillo están finos, armamos la fiesta y con luces todavía.

Si Yotún recupera totalmente la memoria, hay hartas chances. El resto ha sido muy regular en la campaña. La única forma de traernos algo pa’ casa es que ‘Aladino’ la haga simple porque los va a desesperar y descuadrar. Su esencia es la finta, el amague, la de ‘cuca’. Si la va a hacer, que sea responsable. Si la pierde, que corretee y haga falta para que no nos agarren mal parados.

También necesitamos que el ‘Orejas’ repita lo de Colombia y Ecuador, y que la ‘Culebra’ se suelte porque es imparable cuando está conectado y enchufado. Así es... Me voy, soy fuga.

