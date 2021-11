Del saque somos carnecita... Bajé a ver a mis viejitos y la muchachada ‘cheleando’ en su domingo después de una pichanguita en mi rico Callao. Mis causas recontra ‘zapatos rotos’ me insistían: “Habla pues, larga a la gente, ¿quiénes estuvieron en el búnker?”. El ‘gusano’ de la chismosería les come las tripas porque durante la semana me bombardearon con ‘wasaps’ y audios pidiendo los nombres.

No soy misterioso ni me hago de rogar. Tampoco soy ‘caja fuerte’ para guardar secretos. Además, la noticia se va a filtar tarde o temprano porque los traidores o ‘centradoras’ son los que llaman y los mismos que pasan los datos. Simplemente voy a guardar silencio porque he dado mi palabra que no diré nada si conseguimos 6 puntos. Falta la mitad y espero que el martes completemos el resto. Sí, señores...

Me importa un pepino que me chanquen públicamente o ‘caleta’. Que digan que no cumplo con mi deber. Que soy alcahuete o apañador. No tengo amigos futbolistas, entrenadores, dirigentes ni empresarios. Mi única relación con ellos es laboral y punto.

El reconocido personajes apostó en la previa que regalaba su túnica si Perú lograba sumar tres puntos y así lo cumplió al final del partido. (América TV)

No acepto invitaciones para un cebichito porque en mi casa sobra comida y mi bolsillo me da para ir a los ‘agachaditos’ o restaurantes ‘fichos’. Tampoco recibo sobres manilas, ni publicidades ni comisiones, porque mi chamba no es el ‘marketing’.

Cuando doy la mano, lo hago de ‘bobo’. Nací así y voy a morir así. A mí lo único que me interesa es que el Perú sea feliz. Si ganamos vamos a pasar una Navidad y Año Nuevo espectaculares, ilusionados, alucinando que podemos ir a Qatar. Curuju...

PARA MÍ, VENEZUELA JUEGA MEJOR QUE BOLIVIA, PARAGUAY Y CHILE

Para mí, Venezuela juega mejor que Bolivia, Paraguay y Chile a pesar de que la tabla no lo refleja. Esos ‘chamos’ son toscos. Un equipo espeso. Es una mosca zumbando en tu oído. La ‘Vinotinto’ colectivamente tiene sus cositas y te exprime al máximo. Brasil le ganó 1-0 de local con gol de Firmino a los 67′.

En la revancha, en Caracas, el ‘Scratch’ iba perdiendo 1-0 hasta el minuto 71′ (Marquinhos), luego en el 85′ (Gabriel Jesús) y descuentos (Antony) remontó el partido. Pongo este ejemplo porque estoy comentando sus cruces con el mejor equipo del continente. Así es...

No estoy queriendo crear preocupación en la selección. De ninguna manera. Mi intención es que los jugadores entiendan que los necesitamos al 300%. No va a alcanzar con esperar el error o un balón detenido. Ellos irán por nosotros. Ya están eliminados y no tendrán presión ni estrés porque sus cartas ya están tiradas en la mesa. Solo les queda joder.

Que Gareca y sus asistentes, que los tiene de adorno en el banco, se pongan las pilas y no se les escape ningún detalle. Ya no se puede fallar, ni en la pizarra ni en los replanteamientos. Y que no se demore en hacer los cambios si se amerita. Y arriesgue, que lo haga sin miedo. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

