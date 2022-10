Del saque somos carnecita... Bien el chamaquito Piero Quispe. Ayer, plan de dos de la tarde, estuvo con la gente de la reserva degustando un cebichito de conchas negras en ‘Gladys y Emilio’, en Chorrillos. Salió en las portadas y normalito, humilde, tranquilo. Da gusto que se reúna con sus causas que la luchan para ser promocionados al primer equipo. Otros agrandados ya hubieran timbrado a un pantaloncito. Por favor, no le presenten ‘canallas’, inquietas, ‘sangronas’ ni lo lleven a ‘Barranco Bar’. No lo contaminen ni le coman el coco. Si lo quieren ayudar, denle buenos consejos. Sí, señores...

La neta que la ‘Máscara’ es un cuento de terror. Hasta hoy no entiendo por qué le dieron la Sub-20 en la Videna. ¿Cuál fue su mérito?, ¿Quién lo recomendó? Si tiene sangre en la cara debería renunciar llegando a Lima. Fue goleado 6-0 por Paraguay en el debut y ayer solo logró un 1-1 contra unos ‘chamitos’ que entrenan en un parque y se llenan el estómago con una masa de harina. Esta vez no se puede quejar porque le dieron todo y hasta amistosos internacionales. El ‘Cabezón’ ya le bajó los dos pulgares, pero espera que el parrillero sea legal y deje el buzo a un peruano preparado. Ayayayayayayay...

El pelucón del norte parece un tío de 65 años. Mantiene su físico delgado, pero se ha llenado de canas. Y no es por estrés porque monedas le sobran. Es de familia. El hombre no ha nacido parado. Ha salido del vientre de su mamita saltando. Nunca le falta chamba porque la conoce en su profesión. Ya se cansó de ‘Petipán’ y sus ‘sopletes’ que la llevan y traen. Por eso analiza la oferta del ‘Papá’ que le da todo el poder para que arme un superequipo en el 2023. También lo quieren del Rímac si se arranca la ‘Mosca’. Vale...

EL GATO QUISO BORRAR LOS CUERNOS CON UNA AVENTURA

El ‘Gato encapuchado’ no salió en lista. Eso le pasa por querer borrar los cuernos con una aventurita. Perdió por darse color de lo que no es. El tramposo perfecto es perfil bajo y nunca es descubierto. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

