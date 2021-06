Del saque somos carnecita... La verdad que para mí a Ricardo Gareca ya se le acabó el crédito hace rato. Allá los que creen que tiene capacidad para levantar al equipo. Dos veces no se entra por la ventana a un Mundial. Él nos llevó a Rusia 2018 y se lo agradezco, pero esta vez Antonio García Pye ya no va a poder ganar por 3-0 en mesa. Eso pinta una vez en la vida. Dos ya no. Así que el martes nos recuperamos o bye, bye Qatar. No hay otra papá, como dice el ‘Checho’. El resto será hacernos daño. La última fue poner a la ‘Pulga’ atrás de Guerrero y Lapadula. No entiendo nada. Sí, señores...

No quiero seguir escribiendo de la selección porque es cargar a la gente. Lo que se necesita es tranquilidad y poco ‘floro’. Los partidos no se ganan con motivación, ofreciendo premios, unión en el grupo y otras ‘hueveras’ más. Los triunfos llegan con trabajo colectivo y calidad en la cancha y en el banco. Si los chicos son mundialistas, toca demostrarlo en la adversidad. Así que en Quito hay que repetir lo de la Eliminatoria pasada. Gloria en las alturas como diría el gran Daniel Peredo. Curuju...

Pandemia, revueltas e incertidumbres. Esta es la historia detrás de una Copa América que sacudió al fútbol suramericano, la cual para muchos parece estar tocada por la mala suerte.

Ya me contaron que ‘Pizarrón’ en México la pasó de lo lindo. Fue solito a ver el título de su representado que juega en el equipo del ‘Cabezón’, pero aseguran que en las noches no bebió, mucho menos salió, pero durmió acompañadito. Ese gordito que para con la cara grasosa ha nacido parado. Mandó a Segunda a los de la rica Vicky con los ‘angelitos’ que llevó, pero aseguró una buena comisión en la renovación de su jugador en la tierra del Chavo. Provecho...

El ‘Rey de los bloopers’ sigue haciendo regalos a la chica de Santa Anita. Le ha entregado una cadena con su crucifijo, pero no invirtió su billete, sino que lo sacó por canje de una joyería de jirón por el Centro de Lima. Como es vivo, pidió dos. Uno para la trampa y otro para la muchacha con quien convive. Rexuxa...

Desde esta columna un abrazo y nuestras condolencias a la familia de ‘Juanjo’ Velásquez, un caballero del fútbol, buen tipo, que hasta cuando renegaba lo hacía con educación. Ya está en el reino de Dios disfrutando de una paz que no hay en muchos lugares de este mundo. Así es... Me voy, soy fuga.