Del saque somos carnecita... Ayer se desató la locura en París con la llegada de Messi. PSG está en boca del mundo. Tenía 19 millones de seguidores en Instagram y después que arribó la ‘Pulga’ sobrepasó los 41 millones. La firme que en Barcelona hicieron la del ‘Chavo’, se dieron cuenta y en la madrugada de ayer trataron de retener a ‘Leo’ cuando ya tenía las maletas listas y el acuerdo cerrado.

En menos de una semana sin el argentino, el ‘Barza’ apunta a tener pérdidas por más de 130 millones de euros. No tuvieron ‘muñeca’ para manejar las superdeudas y el mejor jugador en su historia se fue libre, sin dejarle un ‘mango’. Lo mismo habían hecho la temporada anterior con Luis Suárez, quien llegó gratis al Atlético de Madrid. Peor, imposible...

Antes de ser anunciado como nuevo jugador del PSG, se especulaba mucho sobre el posible dorsal que el jugador llevará la próxima temporada, pero todo ya está confirmado, llevará la 30. Aquí te enseñaremos cuánto estará su camiseta.

PSG ha tenido a Ronaldinho, Beckham, Zlatan, Neymar y otras figuras, pero ninguna ha desatado tanta pasión como el fichaje de Messi. La llegada de un astro top lo va a convertir desde ahora en un grande mundial y no solo por los millones que maneja, sino por marketing, ventas, firmas de auspiciadores, contratos para amistosos, fútbol y títulos a los que apunta. El equipazo que tiene lo obliga a ganarlo todo. ‘Leo’ sabe que su meta será darle la primera Champions en la historia del club. Así es...

Esta noche esperamos que se vea la mano de la ‘Mosca’. Se enfrenta a un grande del continente y no vale el ‘floro’. Los charrúas son más garra que toque y matan en las divididas. Los rimenses deberán salir con el cuchillo entre los dientes, la casa se respeta. Es hora que Távara, Liza, Grimaldo, Soto, Lora, Chávez y demás demuestren de qué están hechos. Concentraditos y dejando la última gota de sudor. En la cancha son once contra once. La camiseta no gana sola. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

