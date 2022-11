Del saque somos carnecita… ‘Nunca lo sentí a Puchungo’, dijo Mónica Cabrejos, que lo vacila, pero no ha pasado nada entre ambos. La joda ha reventado en las redes y la neta es que Alfonso se vende con ese tema de que es ‘Chipi’ o ‘Gerencia de cosquillas’. Aunque no lo crean, es su jale. su as de corazones. El chalaco donde va jala miradas y campeona. ¿Por qué? Simple curiosidad de algunas chicas. Será verdad, será mentira. Por esa duda, muchísimas han caído en sus redes y se han pegado porque es bailarín, bromista, carismático y tiene sangre. Liquida lo justo y cuando ya es hora de ponerse el pijama, agarra a su pareja de ocasión y se apagan los celulares. Sí, señores...

Me pasan la voz que al ‘Ratón’ un tío de su ‘firme’, la que vive con él, le cayó en Tarma. Ni bien lo vio, le aclaró que la visita no era de cortesía, sino que quería comprobar si la cosa estaba tranquila como ella decía. Al final, el pelotero no se le achoró porque el man es de los más palomillas de Independencia. Que tampoco la pegue de ‘supervisor’ el señor porque el chalaco es de los rieles de Gambetta y allí abundan los malcriados. Asu mare…

YA CONTRATARON AL HIJO DE LA COLABORADORA EFICAZ QUE ECHA AL PROFESOR

Me avisan que en Ate ya le hicieron contrato a un muchacho de la reserva, que es hijo de la colaboradora eficaz que viene echando al ‘profesor’ y cuyo nombre empieza con K. Dizque el chico tiene sus cositas, por ejemplo, un auto del año, y siempre apoya a sus compañeros. Ese es su mérito. Vale…

Ya me enteré que desde las alturas, un club de Primera llamó al Rímac pidiendo información sobre el préstamo del acusado de meterle la mano a su pareja. La respuesta fue que no insistan, que él va a seguir en el club y solo lo dejarían ir si llega una oferta del extranjero. Con razón, solo hacen la finta de que lo sacan y sigue entrenando porque los dueños son sus representantes. Curuju…

Las palmas para el ‘Chemo de los pobres’. El morocho no para nunca con la chamba. Ya se proyectó para diciembre y anuncia un campeonato relámpago. No hizo billete con el balón, pero no se muere de hambre porque siempre anda en recurso. Recontra vale... Me voy, soy fuga.

