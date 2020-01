Del saque somos carnecita... LA FIRME QUE la Sub-23 sigue en deuda. No solo por el resultado ante Uruguay, sino porque juega mal, con algunos chispazos o esperando el desequilibrio de algún jugador para poder anotar. Pese a la derrota de anoche, aún tenemos chance de clasificar al cuadrangular final del Preolímpico. Pero si seguimos jugando así, no sería extraño que Bolivia nos deje fuera en la última fecha. Así es...

Pacheco sigue siendo el único que intenta, pero no le alcanza y por momentos llega a enredarse esperando el apoyo de un compañero. Hasta ahora, Marcos López no ha demostrado ser un futbolista que actúa en la MLS. Poco en defensa, nada en ataque. Ayer no le llegó ni una pelota clara al ‘Tanque’ Gonzales Zela, casi ni sudó y no quiero pensar que haya ‘argollita’. ‘Ñol’ ha sido futbolista y debería juntar a todos y darles su desahuevina para que reaccionen. Y no va cher...

Ya me enteré que la nueva conquista de una ‘Pulga’ es una mamacita de San Martín de Porres. La muchachita vive en Bocanegra y se conocieron hace unos meses. Las malas lenguas cuentan que la semana pasada ya le llegó el pasaje a ella para que se vaya a México. El ‘Chato’ no arriesga y prefiere verla en la tierra del ‘Chavo’, porque después se revisa el récord migratorio y le cae roche. Curuju...

Me cuentan que Acasexo ha regresado a caminar por la zona frente al aeropuerto y ahora sale a comprar pollito a la brasa en el mercado que está en Tomás Valle. Pide ‘mostrito’ de 7 ‘mangos’, que trae octavo de pollo y arroz chaufa, y aprovecha para afanar a las muchachas. Lo malo es que ya no lo empelotan. Pobechito...

Por si acaso, hoy a partir de las 7 de la noche, en la iglesia de la Unidad Vecinal número 3, un grupo de vecinos que saben que de esas calles salió el gran Percy ‘Trucha’ Rojas, realizarán una oración en su nombre pidiendo a ‘Papalindo’ que le dé fuerzas y se recupere pronto de salud para que regrese con su gente. Y no va cher... Me voy, soy fuga.