Del saque somos carnecita... qué tales huevos los del Real Madrid. Desde la fase de eliminatoria directa se han sacado de encima al PSG, Chelsea y ayer al Manchester City. Todos equipos top. Primero a los franceses con Messi, Mbappé y Neymar, segundo al campeón de la anterior Champions y por último al poderoso cuadro de ‘Pep’ Guardiola, líder de la Premier League. Contra todos, perdía como local y los terminó ganando con remontadas épicas. Yo soy hincha del Barcelona, pero destaco el mérito que ha tenido el equipo español con un Benzema que está en su mejor momento, un monstruo en el área y principal causante de que el Madrid dispute una nueva final de Europa. Sí, señores...

Real Madrid vs. Manchester City en Stamford Bridge por la UEFA Champions League. (Foto: Getty Images)

‘Chiquito’ dio cátedra de buen juego

Ya me contaron que ‘Chiquito’ dio cátedra de buen juego y paró macho. La semana pasada se fue a fulbitear al picante barrio de Año Nuevo. En esas canchitas que no hay cerco y a la gente la tienes parada al lado del arco. Se empezó a zapatear con un pelado de la zona, la barra del patita quiso bajarlo y el arquero se acercó a cada uno de los que lo insultaban y ninguno se puso de pie para cuadrarlo. Asu mare...

Me datean que ‘Yoshi’ fue al concierto de esos ‘venecos’ que hace unos años causaron una desgracia en la Feria del Hogar. Al final quería tomarse una foto con ellos y le dio el encargo a su representante, un gordito famoso por conseguirle ‘trampas’ a un exjefe, pero como el ‘patita’ es incapaz, no logró su objetivo. Con razón, el mediocampista salió campeón de la tierra del ‘Chavo’ y no pudo colocarlo en un equipo de afuera. Ayayayayayyy...

El ‘Churrito’ no para, afana por todos lados y en distintas direcciones. Esta vez está echando maíz a una flaquita que fue elegida Miss Simpatía en el barrio de La Victoria. El hombre ya hizo la de siempre: mandó audios cantando, dio regalitos caros y aún no le agarra ni la mano. Noooooooo... Me voy, soy fuga.

