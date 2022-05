Del saque somos carnecita... La neta es que Raúl Ruidíaz ha marcado historia en la MLS y eso hay que remarcarlo y reconocerlo. Y tiene mucho más mérito porque es un ‘9′ que le llega a la cintura a los rudos y enormes centrales que hay en la liga de los gringos. El chato con la ‘U’ fue figura, en la Universidad de Chile destacó, es ídolo en el Morelia de México y héroe en el Seattle de los Estados Unidos.

A nivel de clubes tiene su nombre y cartel por reventar redes. Y su paso intrascendente en la selección, por sus pocos goles, no debe opacar ni manchar su carrera. Aquí yo lo he golpeado por no meterla con la blanquirroja , pero soy de los que aplaudo y me alegro cuando un compatriota marca la diferencia en el extranjero.

Y si me preguntan: ¿Santiago Ormeño o la ‘Pulga’? Les respondo que el campeón de la Concachampions le lleva 10 mil kilómetros de ventaja. Pero Gareca es terco y fijo sigue insistiendo en el ‘patuleco’. Sí, señores...

El miércoles tranquilamente recibí como 200 llamadas entre amigos, conocidos y ‘coberos’. Todos me refregaban en la cara el triunfazo del Real Madrid ante el equipo del Pep Guardiola. Caballero me soplé las vaciladas, cargadas y burlas porque soy anti Madrid al mango. Quedó clarísimo que en el fútbol no basta con ser extraordinario con el balón ni la toques bonito.

En la última edición de ‘La fe de Cuto’, el ex jugador crema se confesó con ‘Cuto’ y admitió que prefiere la calidad en vez de la cantidad.

PSG (octavos), Chelsea (cuartos) y el Manchester City (semifinales) superaron en juego y hasta bailaron a los españoles en la llave de los 180 minutos, pero de nada les valió, eso no fue suficiente.

Algunos lo atribuyen a la suerte, otros a que hay algo extranatural o un ángel en el ‘Santiago Bernabéu’ y los chistosos que Ancelotti tiene el mismo número del brujo de Gareca. Ayayayayay...

Para mí es el poder de la mente, la mística ganadora y arrolladora de esos jugadores y la camiseta. Infunden miedo, temor, pánico. Creen en lo posible e imposible y no desmayan ni claudican porque se agrandan y se encojonan ante la adversidad. No se fijan en el reloj, en las superestrellas que tienen al frente. Simplemente. unen esfuerzos y se alimentan con el empuje de su gente.

Te voltean o remontan partidos en un minuto, en los descuentos. El rival alucina y siente que hay 20 camisetas blancas que corren por todo el campo. Miren los rostros de Messi, Neymar, De Bruyne, Fernandinho, Thiago Silva, Kanté, Pochettino, Tuchel y los que han sido eliminados. Es de terror. Rexuxa...

Vi al clon de Manuelito, ese dirigente que estuvo ‘precioso’ , avanzando en una ‘nave’ por la avenida Aramburú. Bien canoso, pero con su carro deportivo del año, se botaba por las pistas limeñas. Eso sí, con la luna abajo, pero la subía en cada semáforo. Para mí que tiene miedo de que el pueblo lo recuerde y lo señale como responsable de tantos años de fracaso. Nooooooo...

‘NARCHICHO’ ANDA POR LIMA Y CAMINA CON ‘MARTINCHO’

Me cuentan que ‘Narchicho’ anda por Lima. El empresario de peloteros, que perdía la cabeza con las morenas y les ofrecía depas y hasta carros, camina de la mano con ‘Martincho’, el metrosexual que ahora chambea en un club del Callao. Parece que ambos cocinan a quién conseguir para entrenador. La firme, ese tío, aparte de ser famoso por traer puro acabado y ‘paquetes’, también es conocido por ir ‘japanajá’ con gerentes deportivos y robarle el sueldo a los futbolistas. Qué feo... Me voy, soy fuga.

