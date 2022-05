Reestrenarán ‘Cholo’ pero los productores no se han comunicado con Hugo Sotil para las regalías

DEL SAQUE somos carnecita... YA ME CONTARON que la ‘Muela’ sigue en amores con Claudia, una mamacita que cría perritos, y el muchacho, para tenerla contenta, ya le regaló un cachorrito negrito. Con eso sumó puntos y se ganó varios besitos. La muchacha prefiere vivir más en el campo que en la ciudad y por eso, en su día libre, el peor bailarín de la selección se mete sus escapadas para pasar el día con su amada. Lento en la cancha, pero rapidito para conquistar. Hummmmm...

UN CONSEJO HASTA DE UN CONEJO. Le aviso al ‘Pato’ del puerto que no se entusiasme con su modelito que vende arroz con pollo. Ella declara que quizá pueda pasar algo y le da esperanzas, pero lo que no le cuenta es que cada vez que un ‘10′ que no juega hace meses, la timbra, sale corriendo. Noooo...

ME CUENTAN QUE LA PELÍCULA ‘CHOLO’ (1972), con el legendario Hugo Sotil, será reestrenada en los cines del país, pero lo raro es que los productores están haciendo la publicidad, anunciándola por todos lados y hasta ahora no se han acercado al exseleccionado de la ‘Blanquirroja’ para decirle cómo es y dejarle un billetito por regalías. Por si acaso, harán taquilla por la gloria del fútbol y no por los productores. Y no va a ser...

PARECE QUE EL ‘CUÑADO’ DEL ‘OREJAS’ ya encontró equipo que lo contrate. Dicen que la semana pasada el muchacho aprovechó el fin de semana recorriendo discotecas de San Borja y Miraflores. Como ahora lleva apellido chino se olvidó del cambio de horario y recibió la mañana buscando caldo de gallina. Con tanto festejo, quizá sea porque logró un buen contrato. Ajá... Me voy, soy fuga.

