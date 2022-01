Del saque somos carnecita... La verídica que preocupa la lesión de Renato Tapia. Parece que tardará unas cuatro semanas para recuperarse y no llegaría a los partidos ante Colombia ni Ecuador que son de vida o muerte. Es un jugador clave en el esquema del ‘Tigre’ porque ordena, mete, va bien arriba y juega en una liga top. A prender velitas...

Un consejo hasta de un conejo para los chicos que empiezan en la pelotita. El fútbol es una profesión que demanda esfuerzo, sacrificio y un buen entorno personal y familiar que te ayude a crecer. El ‘Rei’ y el ‘Ratón’ han estado en buenas Ligas de Europa, pero ahora con menos de 30 años solo los llaman para jugar en canchitas de tierra por unos ‘ferros’. Pensar que ambos tienen harto ‘chocolate’ en los pies. En estos tiempos, eso ya no es suficiente. Así es...

A solo 14 días de que empiece la Liga 1, la cosa se está saliendo de control y ya hay varios contagiados en los clubes. Alianza, ‘U’, Cristal, Boys y otros equipos presentan casos positivos. El ‘bicho’ está en cualquier lado, pero hay que tomar precauciones y no exponerse a privaditos, reuniones o saliditas inoportunas.

Novak Djokovic y su oposición a las vacunas contra el COVID-19 está dando la vuelta al mundo.

Los futbolistas deben dar el ejemplo y ser los primeros en cumplir con las reglas. El calendario deportivo será apretado este año y postergar los partidos del torneo local solo complicará las cosas más adelante. Así es...

LA OLA DE CONTAGIOS CASI PROVOCA QUE SE VAYAN A LAS MANOS EN LURIN

A propósito, me cuentan que la ola de contagios casi provoca que se vayan a las manos en Lurín. Los extranjeros se hartaron de que salieran más positivos en el plantel y se fueron con todo contra los nacionales. Les reclamaron por no cuidarse como se debe y los acusaron de estar saliendo a todos lados como si nada y encima caminando por la sede sin mascarilla exponiendo a todos. Qué palta...

Me avisan que ‘Martincho’, uno de los grandes metrosexuales de nuestra pelotita, se olvidó de los restaurantes ‘5 tenedores’ y de todo aquello que sea ‘ficho’. Ya no maneja el billete de antes, sabe que los ahorros no se pueden despilfarrar y como lo invitaron a Santa Clara, se fue a visitar a sus ‘causas’. Vio un local de media caña y se pidió su rico cebiche de pota con chicha morada y con eso llenó el estómago. Curuju... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: