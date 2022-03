Del saque somos carnecita... La neta es que hay una cosa en que coincido con Ricardo Gareca: la selección es como la mamita, que nunca se le puede decir que no. Los ha borrado del mapa a la ‘Pulga’ y ‘Santamaría madre de Dios’ por preferir a su club que a la sagrada blanquirroja.

Para el ‘Tigre’ eso es imperdonable y tiene razón. Los argentinos tienen la escuela de Diego Armando Maradona, que tenía los tobillos como sandía, se los pinchabas para que salga la sangre molida y así pueda salir a jugar. Hasta se infiltraba sin importarle su salud.

Cuando el ‘Pelusa’ se retiró en la cancha de Boca Juniors, aquel día de la frase: ‘La pelota no se mancha’, reunió en un vestuario a sus invitados que eran ex y actuales seleccionados de su país. Y les dio una charla de lo que significa la albiceleste. Todos lloraron como niños. Emocionó hasta a las paredes de la ‘Bombonera’, que empezaron a temblar.

Aquí nada que estoy lesionado, que murió mi perrito, que la gente me silba, que no me llevo con tal, que estoy desmotivado, que me estoy ganando un puesto o cualquier floro barato. En la guerra de Ucrania, un tío de 83 años se enroló al ejército para defender a su patría. No hay nada más que decir. Sí, señores...

El hincha ‘celeste’ llegó masivamente hasta el estadio Alberto Gallardo para darle un cálido recibimiento.

Me pasan la voz que al ‘9′ más querido del Perú no lo ficharon en La Vicky simplemente porque temen que pase lo mismo que con el ‘10 de la calle’, que vive en el tópico y en su búnker porque todas las semanas la hace linda. A mí me da la impresión de que el ex de la ‘Totó’ va a soportar sacarse el líquido después de los partidos, de ponerse corriente, paños calientes y fríos, y lo que tenga que hacer, con tal de disputar su segundo Mundial y, si es así, lo entiendo.

El 29 de marzo la tendremos más clarita. Si clasificamos, continuará con su sufrimiento. Si nos eliminan, ya debería pensar seriamente en el retiro. La artrosis no tiene cura, solo hay prótesis. Y cuando está muy avanzada, terminas en una silla de ruedas así tengas todo el dinero del mundo.

El zambito no tiene nada que demostrar. Triunfó en el fútbol. Así es...

LA GENTE FUE A VER A YOTÚN, PERO SALIÓ OVACIONANDO A BRYAN REYNA

Aplaudo la vuelta de Yoshimar Yotún a la Liga 1. Primero porque le da calidad y nivel al campeonato. Segundo porque llegará con ritmo a Montevideo, donde se viene un señor partidazo. La firme que la gente fue a verlo al ‘Alberto Gallardo’, pero salió ovacionando al chamaco Bryan Reyna del Cantolao en el 2-2 ante Sporting Cristal.

El muchachito, quien tiene una pelea de gatos en el techo, tiene talento, condiciones, cualidades, pero su principal problema o rival es la cabecita. Si lo asesoran y rodean bien, puede crecer y ser de utilidad. Si va a caminar con malas juntas, si va a joder a los vecinos con la música hasta altas horas de la noche, será uno más del montón. Solo depende de su ambición en su carrera.

Ayer hizo lo que le dio la gana con los once celestes y también con los que estaban en la banca. Háganle seguimiento en la cancha. También afuera para no perderlo. Curuju...

Hay un equipo de la Liga 1, que lleva una franja en el pecho y es de altura, que ha venido a la capital para un amistoso con un club grande. Sus jugadores de Lima se fueron a dormir a sus casas.

Los de provincia se quedaron en un matadero, cerca de la cuadra uno de la avenida Brasil. En un hostal con el apellido de un héroe que quemó hasta el último cartucho. Los chicos no pegaron un ojo porque parecía una sala de neumología, puros asmáticos. Y los gritos y gemidos de los cuartos los hicieron perder un par de kilos porque quemaron cerebro. Qué feo... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: