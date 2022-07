Del saque somos carnecita... Ha pasado casi un mes de la eliminación del Mundial y se le sigue pidiendo la renovación a Ricardo Gareca. Un día después del partido con Australia dije que prefería nuevos aires y me ratifico. El técnico ya trabajó siete años con la selección y no veo cosas nuevas que pueda ofrecer, sobre todo en lo táctico. Sus esquemas son archiconocidos, con un solo atacante y dos extremos, sin variar así sea de local o de visita. Creo que su ciclo con la Bicolor ya terminó. Dos procesos eliminatorios y no veo que haya dejado escuela ni jugadores nuevos. Recién, si renueva por un tercer periodo, se le exigiría trabajar en eso. Ayayayayyyy...

En La Vicky siguen confundidos con el ‘Depredador’. Le hicieron llegar una oferta millonaria y nunca les respondió el celular. Los ‘fondeados’ son expertos en derrochar el dinero y encima los arrocharon. La neta que solo aquí somos el único lugar donde fichamos cojos, choclones, pelones y ‘partidores’. Qué feo...

La firme que ‘Polaquito’ tiene que agradecerle a ‘Papalindo’ que encontró chamba rapidito. Quedó último con un equipo del norte en la ‘Liga Two’ y ahora chapó el buzo en un club del sur. Lo que no sabe es que deberá andar con cuidado porque en esa zona ‘pica’ y el bravo controla todo. Si no hace lo correcto lo pueden largar en ‘one’. Curuju...

Ya me enteré que algunos clubes de Primera llamaron a un par de peloteros extranjeros que juegan en el ascenso por un equipo del ‘Ombligo del mundo’. Les pintaron ‘pampearlos’ en Primera, pero les ofrecieron un sencillo. Los futbolistas les dijeron ‘más pallares con tallarines’, porque donde están podrán tener un presidente antipático, pero chapan el doble del billete que querían pagarles. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.

