Del saque somos carnecita... Gareca tiene el 96% de aprobación del Perú. Pero se equivocó al 100% en Qatar. Ayer tomó desayuno con el presidente de la Federación para hablar de su renovación. El ‘Tigre’ ha pedido tiempo y vendrán más reuniones. Es intocable para el pueblo.

TE VA A INTERESAR: GARECA FALLÓ EN TODO EN QATAR, HASTA EN DEJAR QUE LA CONCENTRACIÓN SEA LA CALLE DE LAS PIZZAS

Todos le ‘revientan cohetes’ y lo han denominado ‘San Ricardo’. Yo no decido su continuidad. Lo hace un directorio. Pero como digo las cosas claras, me he ‘mojado’. Para mí, es hora del cambio. Ya hay un desgaste. Y les he dado mi opinión futbolística y ahora se los diré por sentido común.

En el 2018, aprobó con 10.5 y con ayudadita de un reclamo. En el 2022 salió jalado con un 10 porque no pasó el repechaje. ¿Dónde está el milagro? Pero bueno, acá nos emocionamos por ‘pasar de año’ a la mala o como sea. Sí, señores...

UN MERMELERO QUE SU CARA PARECE UNA ‘FRESA’ Y UN SICARIO MEDIÁTIVO DE CHIVITA

Apenas se filtró la noticia del encuentro del argentino con el titular de la Videna, dos tuits me llamaron la atención: de un mermelero que su cara parece una ‘fresa’ y un sicario mediático de chivita. El transfondo es que el ‘Tigre’ viene en combo con el que lo trajo . O son los dos o no hay arreglo. Eso es una mentira de aquellas. Incluso creo que harán un esfuerzo solo por el DT. Al otro lo despedirán con honores, con una chambita institucional para bajarle los caballos. Hummm...

Han pasado más de tres días y sigo medio palteado. No he querido ver la repetición del partido. Ese arquero chistoso que entró para los penales los agarró de sonsos a todos. Hizo su show y nadie lo parchó. Lo único que puedo reprocharle a Gallese es que no lo destrabó cuando tiró su botella con la información de los pateadores. Lo mínimo era acercarse y cuadrarlo en una. Alguna reacción porque con su payasada la pegó de vivo, pillo.

Es que el cacharro de terror del equipo apenas acabó el suplementerio era evidente y por eso se llenó de moral. Y todavía hay idiotas que creen en el fair play. Un blanquito de barbita y suplente hizo la fiesta. Qué feo...

NO ACERTAMOS CON LOS CAMBIOS

Repasando lo ocurrido, no acertamos en los cambios. Carrillo debió quedarse un rato más. La variante era Edison Flores por Sergio Peña. La ‘Culebra’ por la derecha y ‘Orejas’ por la izquierda. Cuevita detrás de Lapadula, quien tenía que ir al choque para abrirle los espacios.

Luego Pedro Aquino por el ‘acalambrado’ que tiene personal trainer y Christofer Gonzales de media punta. Pero los ‘conversa por gusto’ estaban bloqueados o sus cerebritos ya no dan más. No chuntamos una. Nadie gritó en el sexto penal: “Anda Trauco, vaya ‘Canchita’ o vamos Aquino”. Ni para eso sirven. Con un poquito de criterio, uno se daba cuenta de que varios estaban con pampers. Curuju...

Aldo Olcese fue compañero de equipo de Sergio Ibarra, y recordó en 'La fe de Cuto' la vez que el exfutbolista fue descubierto por su esposa en plena rumba.

Me pasan la voz que un seleccionado se metió un señor ‘bombón’ en su día libre en Barcelona. Aquella tarde era cumpleaños de su señora y ‘liquidó’ por adelantado la supuesta ‘clasificación’. Le siguió el amén un antipático que subió al charter y la pegaba de gracioso y lisuriento en las redes. Quería hacerse notar que tiene barrunto . También lo acompañaron sus primos y causas del pelotero. El lunes 13, que para el país ha sido martes 13, el volante tenía ‘grilletes’ en los botines. No podía parar ni un balón. Y lo sacaron en camilla. Ayayayay...

EL VERDADERO SOPLETE

La neta que ese ‘Nico’ de la blanquirroja no tiene nivel para el cargo de ser el intermediario del grupo con la prensa. Se preocupa en caminar con los rankeados, estar en la fotito y ser sobón de sus jefes y no en integrarse con la parte administrativa. Es figureti al mango y se puso sabroso con un colega en un incidente en el entrenamiento. Le tengo varias perlitas a ese gordito. Y por siaca, el verdadero soplete eres tú. Que la llevas y la traes. Lo dejo ahí... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: