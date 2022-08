Del saque somos carnecita... No soy vidente ni pitoniso. Ya di mi opinión sobre la llegada de Juan Reynoso a la selección. A mí no me gusta y no me como ese cuento de que es peruano y tanta vaina más. Reitero que no se trata de una cuestión de capacidad, pues es un entrenador exitoso. Pero el carácter no le ayuda a manejarse bien en un equipo y mucho menos en una selección. De todos lados sale mal. Ve fantasmas en todas partes. Si Gareca unía a la gente, el ‘Cabezón’ va a desunir. Ya verán...

Ya me enteré de que hubo una bronca de empresarios por culpa del chico del fútbol-playa que ahora jugará con los ‘camellos’. El que apellida como el ‘Loco’ del saltito en Belo Horizonte tenía todo listo para llevarlo a un club de la misma liga donde se iban a forrar de ‘verdes’, pero el delantero prefirió hacerle caso a un socio del ‘Matador de cucarachas’. Lo que no sabe el pelotero es que ese ‘man’ es un encantador de serpientes y al final te asalta con fierro largo. Curuju...

El nuevo invitado de 'La fe de Cuto' contestó las preguntas Ping Pong del programa y contó sus más íntimos secretos.

Así que el ‘Maestrito’, uno de los ‘conversa por gusto’ del ‘Tigre’, ahora que ya se quedó sin chamba en San Luis armó su equipo de expeloteros y en ‘one’ empezó a buscar presentaciones. Dicen que se estrenará en Lima Norte y las entradas están por agotarse porque promocionan que estarán varios rankeados, como el ‘Cóndor’, ‘Cali’, ‘Cayo’ y otros más. Monedas son monedas...

Se le viene la noche al ‘Rey de los bloopers’. Perdió un juicio con la mamá de uno de sus chamacos y deberá pagar 70 mil ‘cocos’ por todos los años que se hizo el loco y no aportó ni para un tarro de leche. Dicen que quiso ir al arreglo diciendo que casi con 40 años gana poco, pero en realidad le hicieron un buen contrato gracias al ‘10′ que nunca juega. Ahora le van a cobrar hasta el último centavo. Qué palta... Me voy, soy fuga.

