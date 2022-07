Del saque somos carnecita... Hoy se reúnen Ricardo Gareca y Agustín Lozano en Buenos Aires para definir el tema de la renovación. Yo escribí al día siguiente del Perú-Australia que para mí el ciclo del ‘Tigre’ había terminado. Pero entiendo que el país, los hinchas y prensa lo aman y piensan lo contrario.

Lo mío no es personal. Es sentido común. Un repechaje regalado con puntos en mesa y otro perdido con una selección de ‘canguros’ que nos ganó bien en Qatar. No se cumplió el objetivo y no estamos para aguantarle caprichos a nadie, sobre todo cuando la calle está dura.

Marcos Calderón nos llevó a Argentina 78 y no estuvo en España 82, donde dirigió el brasileño Tim, quien tampoco siguió para México 86, ¿acaso se acabó el mundo? No. Les aseguro que hay muchos con mejor cartel o CV. Sí, señores...

Se habla y se dice que todo pasa por el tema económico. Y la neta es que la continuidad del argentino no debería ser por plata, si es agradecido. Siete años le hemos depositado sus monedas puntualito. Y que pida que le mantengan los 230 mil cocos mensuales (casi 4 palos verdes incluidos impuestos) y también a las 17 personas de su comando técnico, que lo integran hasta sus familiares, es demasiado.

El gordito que se comió su ‘río’ y anda con arresto domiciliario en Chiclayo hizo ese contrato después de Rusia 2018, porque quería hacer populismo creyendo que liberaría la ‘cana’ por su roche con la azucarera y dejó hipotecado San Luis. Ofrecer lo mismo sería cosa de locos.

Apostemos por reestructurar nuestro fútbol y por un DT que cobre variables por objetivos y sueldo acorde al mercado. No podemos tener el segundo técnico mejor pagado de América si veremos el Mundial por televisión. Y fue por su culpa. Se equivocó en todo en Doha. Ahora veré el cariño y sentimiento que tiene por nosotros. No todo es dinero en la vida. Ayayayayyy...

UNIVERSITARIO ES EL ÚLTIMOA AL QUE LE APOSTARÍA

La firme que después de ver a los candidatos en la Liga 1, Universitario es el último al que le apostaría. Un equipo con pocos recursos en ataque que solo se esperanza en una buena tarde de Valera para tentar un gol. Polo sigue con la cabeza en otro lado y sin recuperarse de sus problemas personales, Vilca da la razón de por qué lo regresaron de Inglaterra, el chico Quispe tiene chispazos, pero sigue sin despegar, y ‘Chiquitín’ Quintero ya no está para jugar en un club con la exigencia de los cremas. Encima, no hay jugadores en la banca que puedan cambiar un partido. La cosa pinta fea... Me voy, soy fuga.

