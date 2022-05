Del saque somos carnecita... La firme que en el Rímac todos se preguntan: ¿Y dónde quedó el estilo? Mosquera, con el buzo celeste, ha logrado 7 derrotas, 3 empates y solo un triunfo en dos participaciones de Copa Libertadores. En ambas fue eliminado en primera ronda con 16 goles en contra. Una cosa es el ‘floro’ y otra los fríos números.

“No puedo hacerme cargo de los últimos 18 años de no clasificar a octavos de final. Me hago cargo de lo que dirigí”, dijo el técnico y parece que tiene una chuletaza en cada ojo para no ver la realidad. El martes, ni siquiera con un jugador más pudo hacerle cosquillas a Talleres, un cuadro argentino de media tabla.

Cristal es un equipo que no tiene idea de juego y con refuerzos que el mismo entrenador pidió y en lugar de sumar, restaron. Es hora que los Calcaterra y Merlo, que son taco bajo, dejen la celeste y traigan referentes de más nivel. Las cosas como son...

La verídica que Paolo debe dejarse de mandar mensajitos para presionar a Gareca. El ‘9′ no está para que lo convoquen en este momento. Que se recupere bien, busque un equipo, juegue y de ahí se verá si llega a Qatar si logramos clasificar. Lo justo...

LOQUITO DEL RÍMAC COLGÓ LOS GUANTES

El ‘Loquito del Rímac’ decidió colgar los guantes. Se cansó de esperar que un equipo lo llame, entrenaba todos los días, pero nadie lo empelotó en esta temporada. El hombre tiró la toalla, dejó los ‘fierros’ y ahora se fue a los ‘Yunaites’ a vivir bien y disfrutar con sus causas con los que para comiendo hamburguesas. Asuuuuu...

Me avisan que un charrúa que juega poquito en el puerto lo mejor que ha hecho es buscar a una muchachita que vive en la avenida 2 de Mayo, en San Isidro. Estuvo lesionado, nadie lo reclama, pero donde es infaltable es en esa zona donde ‘chapa’ premio todos los días. Curuju... Me voy, soy fuga.