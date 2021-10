DEL SAQUE somos carnecita… ‘ME HUMILLASTE A NIVEL NACIONAL CON UN AMPAY Y TE BURLAS DE MÍ. TÚ TERMINASTE CON UNA FAMILIA’. La verídica que el ‘Gato’ planchó con la cara a Melissa y esta bronca recién empieza. Ella en la mañana aseguró que el jugador se deja llevar por un expresidiario, refiriéndose al papá que estuvo en ‘cana’. Para mí las cosas están claritas desde antes de ese matrimonio. El ‘ampay’ solo era cuestión de tiempo. Así es...

MUCHACHOS, UN CONSEJO HASTA DE UN CONEJO. Sepan elegir a su compañera de vida, alguien que los haga crecer y respalde en los momentos difíciles. Mientras eres soltero puedes jugar naipes, pero cuando vas a ‘plantarte’ no puedes equivocarte. Los más perjudicados son los hijos, el hogar es lo más sagrado. Solo los giles duermen con el enemigo. Así de sencillo...

LA FIRME QUE EL ‘TIGRE’ cada día se parece más al ‘Profesor’. No hay coherencia en su discurso. Ha dicho que no convocó a ‘Gallo hervido’ porque no tiene continuidad en su equipo, pero llamó a ‘Corcho’, que hace rato no juega y acaba de salir de una lesión. Cuando se puso el buzo de la ‘Blanquirroja’ aseguró que todo seleccionado debe manejarse como embajador del país dentro y fuera de la cancha, pero se olvidó todito cuando el ‘Chato’ apareció movidazo y regando los árboles un día antes de ir a Brasil. Ahora el ‘10 de la calle’ armó un juergón y no pasó ni mela. Hummm...

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, dio a conocer la lista para los partidos frente a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias a Qatar 2022. Para esta nueva jornada doble convocó a tres delanteros. Ademas se refirió sobre Jefferson Farfán y explico la ausencia de Gustavo Dulanto y Santiago Ormeño.

HAY UN RUN RUN QUE EL ‘REY DE LOS BLOOPERS’ pasa por su mejor momento. Ya no gasta en corte de cabello y le sale gratis grabarse un tatuaje. Promociona empresas sufriditas de San Martín de Porres, no le dan monedas, pero si manda a alguien con su recomendación, también le hacen la chamba gratis. Como el zambo es vivo, ahora anda buscando un spa para mandar a su ‘canallita’ de Santa Catalina que cada día le exige más y más. Curuju... Me voy, soy fuga.

