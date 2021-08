Del saque somos carnecita... Recontra intenso resultó ‘Santa María madre de Dios’. Anda desesperado por llevar algo pa’ casa, pero ya no arriesga en timbrar, va a la segura. Por eso mandó sondear a la aeromoza que vive en Tomás Valle. Salió un mes con ella, pero la dejó porque dicen que un piloto hizo mejor su chamba. Por eso, un causa suyo, o mejor dicho ‘alcahuete’, le escribió para contarle que el zaguero está loquito por un remember. La muchacha respondió que mejor no insista y una más lo denuncia por las redes. Queeee...

La firme que ese volante grandazo que el año pasado se fue pa’ La Habana no para nunca. Sigue con su manía de refrescarse con ron y hasta el otro día. Aseguran que a menudo llega por la tarde a un edificio cerca del parque César Vallejo, por el Touring Club, y sale a entrenar de boleto, con el estómago que le exige agua helada. Asu mare...

El defensa de la Selección Peruana, Luis Abram, selló su traspaso al Granada de la Primera División del fútbol de España. Recuerda el paso de algunos peruanos que jugaron LaLiga.

Me pasan la voz que un arquero que ataja en el club más popular de la ‘Ciudad de la eterna primavera’, cada vez que conoce una chica, busca impresionarla y cuando le da su ‘wasap’, al toque le recomienda que lo grabe como ‘Pantera negra’. Solito se pone su chapa. Pobechito...

El estadio ‘Lolo’, de Breña, parece un cementerio. Va poquita gente a hacer presencia y todo porque nadie trabaja. Es que así quieran prender la computadora, no pueden y todo porque hace un año no pagan la luz y con vela no se puede trabajar. Qué feo... Me voy, soy fuga.

