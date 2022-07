Del saque somos carnecita… Se acabó la telenovela Gareca y toca mirar al futuro. El ‘Tigre’ le agradeció hasta a la nutricionista por su paso en la Videna. Recordó a Edwin Oviedo que le hizo el contrato millonario que le aseguró los frijoles y dejó picando la pelota con respecto a su renovación. No maleteó a Agustín Lozano, pero la interpretación es que por su culpa se va de la blanquirroja.

Yo creo que midió su discurso por temor a que enseñen los papeles donde figura que se metía más de tres ‘palos’ y medio gringos por año y libres de impuestos. Además de pasajes en primera clase hasta a su mascota y chamba para su familia.

Busquemos un entrenador capacitado, de nivel y experiencia. Gustavo Alfaro e n su primer proceso clasificó directo a Ecuador al Mundial y es baratito. Eso es ser competitivo. No traigan uno que con un proceso de 8 o 12 años nos lleve sufriendo o por la ventana a un repechaje.

Encontremos uno que verdaderamente sea camiseta. La plata no es todo en la vida. Y eso que el fútbol peruano es una mela, es verdad. Pero por eso hay que fichar a un técnico bravo que reestructure menores y las ligas.

Que entienda que no viene solo a dirigir cuando hay fecha de Eliminatorias y después que se rasque la panza. El perfil es que sea enfermito en su laburo. Asu mare...

El nuevo invitado de 'La fe de Cuto' contestó las preguntas Ping Pong del programa y contó sus más íntimos secretos.

Todo se sabe. Ya me enteré que ‘Usaint Bolt’ se llevó a sus viejitos a Buenos Aires. Como sus hijos llegaron a visitarlo, los juntó con los abuelos. Los pequeños ya regresan a la ‘Madre patria’ en unos días. El lateral anda feliz a lado de su sangre. El ‘Toyito’ es para otro momento. El ‘pescadito’ blanco le encanta. Su actual ‘Nena’ es argentina. Curuju...

ALADINO EN COPAS

Hay un run run que ‘Aladino’ se emocionó al ver la despedida del ‘Tigre’ y llamó para avisar que renunciaba a la selección. Los que estaban con él, se rieron, sabían que en copas el hombre se envalentona, pero después de la resaca le pasa y se olvida de todo. Y no va a ser...

Me cuentan que al ‘Patrón del Centenario’ están a punto de sacarlo como embajador del club de la Vicky. Es que se va de lengua, no cree en nadie. Le mete su chiquita al equipo cuando juega mal y se prende de los peloteros que no sudan la camiseta. Si no baja los cambios o una rayita a sus revoluciones, lo sacan del cargo. Ayayayay...

Me pasan la voz que ese convocado, que es mantequilla Laive en Colombia y antes pasó por el ‘Pelícano’, La ‘Ciudad de la eterna primavera’ y ‘El ombligo del mundo’, es malagradecido al mango. Dizque le gustaba pedir préstamos cuando estaba en el club de Segunda y siempre prometía pagar cuando lleguen los buenos contratos, y nunca cumplió su palabra. Ahora que está ganado, la gente que le metió un ‘centro’ le pide apoyo y él lee sus mensajes del ‘wasap’ y no responde. Así no es... Me voy, soy fuga.

