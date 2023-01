Del saque somos carnecita... La verídica que Paolín debe estar agarrándose a cabezazos contra la pared por no haber aceptado el año pasado la propuesta de Alianza. Lo hubiesen recibido como a Luisito Suárez en Gremio. En buena forma fácil la rompía en nuestra Liga porque es mil veces más que el ‘Pirata’, que no es ni su juanete. Para este año habría renovado con aumento de sueldo. Pero las malas decisiones pasan la factura y ahora no le contestan el celular. Qué palta…

Se le viene tremendo jamón a la carrera de André Carrillo. La próxima semana, la ‘Culebra’ podría compartir equipo nada menos que al lado de Cristiano Ronaldo. Y encima, ser dirigido por el ‘Muñeco’ Gallardo. Un combinado del Al-Hilal, del peruano, y Al-Nassr, de ‘CR7′, jugará ante PSG de Messi, Mbappé y Neymar. Si André es tomado en cuenta deberá jugarse el partido de su vida, el mundo y los ojos de los empresarios estarán mirando ese amistoso. Con 31 años, aún puede soñar con un mejor contrato, en un club más ranqueado y seguir llenando de ceros la cuenta bancaria. Calidad, talento y picardía le sobran para que brille con luz propia en ese encuentro. Y no va a ser…

Ya me contaron que el ‘Zambito camiseta’ ahora está tranquilito

Tiene a sus hijos viviendo con él y aseguran que la ‘patrona’ ya limó asperezas, por eso los chicos pasan sus buenas vacaciones con el jugador y su familia. Ojalá que por fin entienda que las cosas se arreglan conversando y no estirando la mano ni gritando a la pareja. Ya estamos hartos de violencia de todo tipo, en la casa y en las calles. Sí, señores...

Me avisan que el volante que siempre anda con sed mañana, tarde y noche, está como loco llamando a una bailarina que tiene el ‘alma bella’. La muchacha ya se aburrió de que cada vez que el pelotero se mete sus tragos, la timbra, la acosa y ella tiene pruebas. Guarda que te denuncian... Me voy, soy fuga.

