Del saque somos carnecita... La firme que se las canté clarito. Acá no mentimos ni somos alcahuetes de nadie. De esos chibolos que salieron positivos, ya me habían confirmado que ocho estuvieron en el tonazo de cumpleaños que se armó en un ‘búnker’.

Ahora que se vienen los problemas y el aislamiento de los contagiados, seguro saldrán a decir que no es para preocuparse y que los chiquillos chaparon el ‘bicho’ en su barrio. La gente saca sus conclusiones. Y no va cher...

Me avisan que ese arquero que cuando se deja crecer el cabello es igualito a Laura Bozzo, ha sido declarado persona no grata en su club. Los directivos ya se enteraron de que él fue quien se trajo abajo al técnico que sacaron faltando pocas fechas, porque les metía ideas en la cabeza a los más chicos para que no jueguen como debían. Le aviso que ni se acerque a cobrar la ‘grati’ de Navidad, que le van a soltar los perros. Curuju...

Ya me enteré que los jugadores de un club de Cajamarca chaparon un bono por adelantado. Dicen que en la última fecha, un equipo del ‘ombligo del mundo’ les dio 60 mil razones para motivarlos y jueguen como no lo hicieron en todo el año. Por eso la sudaron y se esforzaron como si estuvieran disputando un título nacional. Provecho...

LOS 75 ABRILES DEL GRAN ROBERTO CHALE

Se vienen los 75 ‘abriles’ del gran Roberto Chale. Cuentan que no habrá fiesta ni ‘privadito’. El hombre solo espera la ‘llamada ganadora’ de ‘Palomilla de ventana’, pero no para que lo salude, sino para que le diga cuándo le van a pagar la ‘arruga’ que le tienen hace tiempo. Asuuuu... Me voy, soy fuga.

