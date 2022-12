Del saque somos carnecita... La firme que a veces el desenfreno le gana a la pasión. La locura es más que la euforia. Y el deseo sobrepasa a la razón. Todo eso pasó ayer en Buenos Aires. La fiesta por ver a Messi con la Copa del Mundo se desbordó.

Millones de personas colmaron las calles y nadie pudo controlar la marea humana. Nunca se vio algo igual en Argentina. Es que la gente está loca por ‘Leo’, ya nadie le reclama ni le reclamará nada. Hay toda una generación que lo tiene como su nuevo ‘D10s’ y Maradona va quedando relegado en la mente, estadísticas y equipos ideales de la historia de los distintos medios del mundo.

La neta es que la ‘Pulga’ es un extraterrestre y el planeta está rendido a sus pies. Sí, señores... Los que tildaban de ‘pecho frío’ a Messi y le pedían que se retire de la selección no dicen ni pío. Fueron lengualarga y se olvidaron que la boca castiga. Andan desaparecidos, no los escucho.

Messi renunció una vez, porque es humano y no resistió a tanta impotencia. Pero su corazón le dijo que debía seguir luchando por alcanzar algo con su selección. Se repuso a la final perdida en Brasil 2014, las dos finales de Copa América en 2015 y 2016, el tercer lugar en Copa América 2019 y nunca dejó de soñar.

‘Yo sabía que Dios me iba a regalar este momento’, aseguró ‘Leo’. Un ejemplo de lucha y perseverancia para la vida. Y no va a ser...

EL ‘CHEMO’ VUELVE A SAN LUIS

Así que el ‘Chemo’ vuelve a San Luis después de diez años. Fue nombrado director deportivo de todas las divisiones menores, o sea que por sus manos pasarán los currículums de los técnicos. Ojalá que esta vez haga mejor trabajo que cuando tuvo el buzo bicolor y no se le escape la tortuga con los chibolos para que no haya otro ‘Golf Los Incas’.

Que elija bien a los entrenadores, porque cuando estuvo ‘Amen’ llenó la Videna de puros parrilleros que se la llevaron en carretilla y no dejaron ninguna escuela. Cuidado que hay muchos negocios en menores, en clubes hasta hay técnicos que cobran peaje por hacer jugar a los chiquillos.

El fútbol que hemos visto en el Mundial de Qatar 2022 nos ha demostrado que estamos a años luz del nivel top de selecciones como Francia, Inglaterra, España o Países Bajos.

La próxima eliminatoria para el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y hay que trabajar duro para ser competitivo. No se puede vivir del pasado ni de jugadores que no son profesionales. Para cambiar todo eso hay que empezar con los chicos. Sí, señores... Me voy, soy fuga.

