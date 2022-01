Del saque somos carnecita... ‘Hay que dejar a la gente hacer su vida’, dijo el ‘Tigre’ respecto al rumbón que armó el capitán por su ‘diablo’. La firme que a estas alturas de la pandemia donde se asoma la tercera ola no puede dar ese discurso.

Pregunto: ¿Y si la juerga la hubiera realizado otro seleccionado que no sea un referente diría lo mismo o ya le habría puesto la cruz? Cuidadito que en la Videna ya se registraron dos positivos y ojalá no haya más. No podemos darnos esos lujos ahora que nos quedan cuatro finales en las Eliminatorias.

Los detalles marcan la diferencia. Si no sacamos por lo menos un empate ante Colombia y un triunfo frente a Ecuador, le decimos chau a Qatar 2022. Ya no habrá puntos en mesa como la vez pasada o resultados de carambola. Sí, señores...

Ya me contaron que el lunes, en un restaurante que está a la orilla del mar en Miraflores, un ‘Loco’ y un ‘Chato’, que amaban hacer el trencito de amanecida, se juntaron para hablar de proyectos deportivos. Después de meterse sus buenos platos aprovecharon que salió el ‘gringo’, se ‘voltearon’ cuatro ‘chelitas’ y se fueron a seguirla en casa. Provecho...

Así que una zambita matadora que reclamó porque su sueldo no le alcanzaba, va casi todos los días cerca de la embajada del ‘Tío Sam’. Es que allí trabaja su pareja con la que se casó en los ‘Yunaites’ y ahora hasta luce anillo de compromiso. Hummmmm...

EL ‘REY’ SE CANSÓ DE ESPERAR OFERTAS Y AHORA SE DEDICA A LA COCINA

Me avisan que el ‘Rey’ se cansó de esperar ofertas. Ya se aburrió de entrenar, de correr como loquito y ahora se ha dedicado a la cocina. El fin de semana preparó un escabeche de pescado y aseguran que tiene buenas condiciones para ser chef. Todos quedan satisfechos con sus platos.

Lo malo es que con la pelotita parece tener los días contados y los clubes ya no lo buscan. Es que en los últimos dos años jugó por equipos distintos y ambos se fueron pa’ La Habana. Pobechito...

Ya me enteré que ese barbón del Rímac, que tiene pinta de hippie, aprovechó la Navidad para portarse con un regalazo a una muchachita que vive por Prescott, en San Isidro. El hombre no olvida que ella fue su engreída cuando corría tras la pelota. Curuju... Me voy, soy fuga.

