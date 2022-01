Del saque somos carnecita... Después de ver el 1-1 ante Panamá, la neta es que ningún peruano ha quedado tranquilo. El amistoso fue un hueveo total. Solo sirvió para resaltar el gol de Alex Valera y preocuparnos por la lesión de Marcos López y la actuación de la selección.

No me vengan con que faltan titulares. Para empezar, voy a ser clarito. Gallese y la defensa estarán en Barranquilla. El resto del equipo estará en la banca y algunos en sus casas. Ahí no está el problema. El debate, crítica, cuestionamiento, ‘maleta’ o lo que quieran es por las deficiencias que hemos visto atrás.

El arquero da seguridad. Los demás son una moneda al aire. Encima el más parejito, como es el lateral izquierdo, sale al parecer contracturado o desgarrado. Si me pongo a ‘quemar cerebro’, no voy a dormir. Sí, señores...

None

Anoche escuché que hablan de actitud. Los partidos trascendentales no se ganan tirándote de carretilla, planchando con la cara, siendo agresivo en la marca, corriendo como loco, cabeceando la nuca del rival o llevándote pelota y hueso. Esos choques que definen clasificaciones o títulos los sacas adelante con jerarquía y calidad.

Vamos a enfrentar en mi humilde opinión a la tercera mejor selección del continente. Y al mejor jugador de América en la actualidad, como es Luis Díaz, del Porto. Sin contar con Luis Muriel que la rompe con el Atalanta en Italia. Curuju...

ALEXANDER CALLENS NECESITA A SU LADO UN EXPERIMENTADO

¿Qué tanto les reviento cohetes si hace 5 fechas no convierten? Es cierto este dato, pero con las descoordinaciones de ayer cualquier delantero se vuelve famoso. Alexander Callens ha crecido enormemente, pero necesita a su lado un experimentado y no un cable pelado.

Yo respeto al mundialista Christian Ramos, pero ambos no pueden jugar juntos. Una cosa es rechazar en la cueva contra Bolivia y Venezuela, y otra tener al frente a rankeados. La tranquilidad y confianza tiene que venir desde la salida.

Aldo Corzo un poco más y me manda a poner aparatos en el pecho para que controlen mi bobo. Él y la ‘Sombra’ harán ricos a los cardiólogos. López ya demostró de qué está hecho ante los grandes. Así es...

Muchos comentaristas hablan de que Perú está en capacidad de traerse una victoria el 28 de enero. Sirve para ‘vender humo’ y es lo que más deseo en el mundo, pero la realidad es la siguiente.

Voy a refrescar la mente del aficionado. La primera ronda solo Colombia nos dio un baile en Lima. Argentina nos ganó claro y Brasil la pasó mal. También es cierto que hoy otro es el panorama. Estamos en igualdad de puntos y mejor mentalmente por los últimos resultados. En la cancha eso queda de lado. Allí los jugadores marcan la diferencia. Mi conclusión es que Gareca tiene que solucionar el tema de los suspendidos y lesionados. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

