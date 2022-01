Del saque somos carnecita... Volteemos la página. Ya saltamos, disfrutamos, ‘liquidamos’, nos ‘boleteamos’ y ahora toca estar frozen para no llevarnos tremenda sorpresa. Ecuador no es papaya ni de alivio. Es un equipo muy fuerte con una gran generación y viene a asegurar su clasificación al Mundial, y por ahora es el partido más jodido de toda la Eliminatoria.

Así hay que afrontar cada fecha. No queda otra. Es cierto que en Quito dimos el golpe, pero ser local hoy no significa ni mela. No pensemos en Montevideo, repechaje, Qatar ni otra huevera más.

El ‘Barranquillazo’ solo tendrá valor si conseguimos el objetivo el martes. Y les aseguro que a la altura del ‘Centenariazo’. No se limpien la boca antes de meter cuchara. Prohibido alucinar. Sueñen en voz bajita. Los seleccionados necesitan paz. No que los carguen y presionen. Sí, señores...

Perú se impuso ante Colombia por 1-0 en la calurosa Barranquilla y así se ubicó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Con gol de Edison ‘Orejita’ Flores, los peruanos mantienen vivo el sueño de ir a Qatar. Este es el resumen del partido.

El fútbol es el deporte de los imposibles. Me cansaría de dar ejemplos. Se ríe de los números, estadísticas y favoritos. Así que hay que plantarle cara. ¿Y cómo? Siendo humildes y serios. Estamos en una etapa de no exigir tiki taka, chocolate, jogo bonito.

Estamos en la recta final. Esa donde no podemos fallar. Los errores se pagan con sangre y llanto. Aquí no hay que merecer llevarse los puntos, aquí te los llevas porque te los llevas. Así sea atacando una sola vez en 95 minutos. Si quieres ver espectáculo, anda al teatro, al cine, pon videos de el Brasil del 70, la Holanda del 74 o el Barcelona de Guardiola. Yo quiero estar en la fiesta mas elegante de la pelotita. Y no va a ser...

La neta que el pase de Aldo Corzo no vale ni medio palo gringo, pero sus ‘tres huevos’ hay que clonarlos. Se tomó una manzanilla sin azúcar con Luis Díaz, que ha sido comprado en 70 millones de euros por el Liverpool. En los mano a mano y divididas, se impuso. Y es tan conchudo que hizo volar a James que lo correteó: ‘Levántate, cagón. Levántate, cagón’.

Esa actitud no se enseña en una academia o cantera de los clubes. Con eso uno nace. Es fuerte de mente y nada lo destruye. La tarea era brava y al final terminó siendo el mejor de la cancha. Vale...

Me pasan la voz que el ‘León’ Zambrano llegó con una lesión en el pie, pero no le interesó el dolor y arriesgó por la querida blanquirroja. Pero pidió su cambió cuando ya no podía ni asentar el chimpún. Lo cierto es que le da otra categoría a la defensa, así muchos se ‘arañen’ y digan que soy su padrino. Conociéndolo, sale en silla de ruedas ante los vecinos del norte.

Junto a Callens intimidan a los delanteros porque no tienen cara de sanos ni giles. Son chalacos al mango. Somatotipo, taba y cabeza levantada. La revientan y salida limpia cuando pueden. Así es... Me voy, soy fuga.

