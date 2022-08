DEL SAQUE somos carnecita... LA FIRME QUE EL MENSAJE DEL ‘CABEZÓN’ diciendo que no convocará a futbolistas que juegan solo 20 minutos es lapidario. Para mí, es una directa para el 10 que nunca juega y el ‘Depredador’. La verdad es que hay que darles las gracias por todo lo que dieron, pero ya no están para la selección y la alta competencia. Las eliminatorias son duras.

A pensar en el cambio generacional y apostar por nuevos valores. A Paolo se le agradece por lo que nos hizo vivir para Rusia 2018, pero los años no pasan en vano. Es mejor que deje al equipo siendo ídolo a que la hinchada se quede con un mal recuerdo. Si, señores...

YA ME CONTARON QUE EL PAPÁ DE UNA ACTRIZ se está haciendo el loco con la hija que tuvo con la hermana de ‘Arrocito’. Ya va un año que no pone ni para los pasajes del colegio, no visita a la chibolita, ha cambiado de número telefónico y sigue disfrutando la vida como si fuera chibolo y soltero. Qué palta....

El exfutbolista visitó 'La fe de Cuto' y recordó muchas vivencias de su juventud, una de ellas, cuando ayudaba a su papá en albañilería y carpintería. Todo un mil oficios.

ME AVISAN QUE EN EL PUERTO LA COSA ESTÁ PICANTE. El equipo clasificó el año pasado a la Copa Sudamericana y acordaron recibir parte del premio que entrega la Conmebol. A los jugadores les correspondía cerca de cien ‘lucas gringas’, pero les han dicho que la nueva administración llegó y solo encontró dos mil dólares. Es decir que la anterior no arregló nada y dejó las cuentas más vacías que el barril del Chavo. Quéeeee...

LOS PROFESORES DE MENORES DE SAN LUIS EMPEZARON A TEMBLAR. Dicen que el nuevo seleccionador tiene en la mira a más de uno, porque no están trabajando como debe ser y convocan a puro recomendado. El más saltón es uno que tiene ‘Máscara’ y no da la cara. Noooooooo...

LA PELOTITA ESTÁ DE FIESTA. EL ‘PITBULL’ por fin tomó la decisión de no jugar al fútbol, armó su maleta y se arrancó a los ‘yunaites’. Pese a que sus causas le decían que le meta al balón, respondió que no. Lo malo es que ha dicho que el otro año sí vuelve con fuerza. Lo mejor es que se dedique al rugby. Y no va cher.... Me voy, soy fuga.

