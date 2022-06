Del saque somos carnecita... ‘Puede ser un final o un comienzo para nosotros’. La declaración del ‘Orejas’ Flores es el sentir que deben tener todos en la selección. Primero clasifiquen al Mundial, que es el sueño de todo jugador, alcancen la gloria y después hagan lo que quieran. El repechaje del 13 de junio es un solo partido, no hay margen para el error, no tienes revancha. Es la vida o la muerte. Así de sencillo...

TE VA A INTERESAR: LA SELECCIÓN SE JUEGA SU PASE AL MUNDIAL Y HAY MUCHO ENTUSIASMO EN LA GENTE

Ya me contaron que la ‘Muela’, que anda por Barcelona, le ha prometido a su novia que la llevará para que esté en tribuna preferencial viendo el partido de la ‘Bicolor’ buscando clasificar a Qatar 2022. Parece que la muchacha lo presionó, porque sabe que si ganan mínimo tendrán unas horas para hacer diabluras y no quiere que su bebito resbale ante tanta presión. Curuju...

La firme que Bustos debe prenderle velitas al ‘Chaval’. Si no metía ese gol en los minutos finales se le venía la noche al entrenador y jugadores. Ojo que al equipo de ‘Mameli’ le anularon un gol legítimo. El lunes veía a Barcos, Míguez y otros tirarse de carretilla, planchar con la cara y más. Harto huevo. Ante River solo tomaron fotos, apuntaron la placa. Así es...

Alfredo Gonzáles hizo de todo para 'mantener a raya' a sus jugadores y eso lo recuerdan muy bien 'Goyo' Bernales y 'Cuto' Guadalupe. Entérate cómo tenían 'marcados' a los jugadores.

CHIQUITO RESPONDE MOLES A UNA MUCHACHA DE LA BALANZA

La neta que preocupa lo de ‘Chiquito’. Una muchacha de La Balanza, en Comas, lo llama para cobrarle una ‘arruga’, porque ahora fulbitea todos los días y gana como si estuviera en Primera. Lo malo es que él responde molesto, quiere pagar por partes y otras veces ni contesta. Si puso cara de buenito para pedir prestado, no puede enojarse para cancelar. Así no es... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: