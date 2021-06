DEL SAQUE somos carnecita... Ya tenemos rival en cuartos de final. Vamos con Paraguay. Ahora recién empieza la Copa, pero es distinto tener al frente a los uruguayos Luis Suárez o Cavani o a los chilenos Vidal y Alexis. Los ‘paraguas’ parece que perderán a su mejor figura, el volante creativo Miguel Almirón, que se lesionó. Repito, el viernes arranca la verdadera competencia y, salvo Argentina y Brasil, no hay favoritos. La euforia por avanzar a segunda ronda ya pasó, es hora de preparar el ‘chocolate’, recuperar jugadores y llegar con todo para ratificar por qué somos el subcampeón del continente. Así es...

Lo más rescatable de la fase de grupos es haber encontrado algunas variantes para el equipo. Marcos López ha demostrado que puede reemplazar a Trauco, Callens se ha sumado con otra opción en la zaga, Raziel García con más minutos agarrará mayor confianza, Cartagena tiene raza y se complementa bien en la volante y qué decir de Lapadula. Hace unos meses no teníamos sucesores para Paolo Guerrero y ahora hay tranquilidad en el ataque. Además, está Santiago ‘Forrest Gump’ Ormeño, que tiene presencia y puede ser una alternativa. Y no va ser...

Gianluca Lapadula es la sensación de la seleccion peruana. Después del encuentro entre Perú vs Ecuador por la Copa América 2021, prensa nacional e internacional se han rendido ante 'Lapagol' llenándolo de elogios por su juego y carisma.

Me gustaría tener once Renatos Tapia en el equipo. Si el ‘Cabezón’ está con el motor al cien por ciento, el mediocampo es nuestro. Yotún es otro que no debe bajar su nivel. Cuevita que siga tapando sus indisciplinas con buen juego, tocando en primera. Si sigue así, nadie se va a acordar de las chelas que se empujó antes de viajar a Brasil. Carrillo ha vuelto a ser el jugador determinante de las primeras fechas de las Eliminatorias, está en otro level, es el diferente, el que reparte el ‘chocolate’ y en el arco, me gusta que Gallese no dé ni un ‘cachito’ a sus compañeros, porque solo así podrá chapar un mejor contrato y asegurar más ceros en su cuenta bancaria. Sí, señores...

Así como hay cosas positivas, también hay errores por corregir. Ante Brasil fuimos muy blanditos, sanos, palomillas de ventana y ante un rival que es superior tienes que jugar al 200 por ciento, ‘matando’ en cada dividida, concentrado los 95 minutos. Tampoco se puede repetir los primeros 45 ante Ecuador. No estamos para mirar por encima del hombro a ningún rival. Cada partido debe ser una final, con el cuchillo entre los dientes, si no ‘más pallares con tallarines’. Así de simple...

Una muestra clara la dio ayer Suiza en la Eurocopa. Francia, campeona del mundo, con ‘estrellas’ como Mbappé, Griezmann, Benzema, Pogba, Kanté y otros le ganaba 3-1, pero los suizos nunca se dieron por vencidos. El técnico Vladimir Petković demostró ser un verdadero estratega, movió bien sus piezas y en los últimos cinco minutos empató. Llevó la eliminatoria a penales y eliminó a un grande del Viejo Continente. Y lo lograron porque nunca se asustaron con los nombres en la espalda del rival, jugaron como equipo y sacaron esa garra que se convirtió en el plus para clasificar. De paso, el ‘Tortuninja’ de Mbappé se unió a los grandes futbolistas como Maradona, Pelé, Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo y otros en fallar un penal en un torneo grande. Cosas de la vida... Me voy, soy fuga.