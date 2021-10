Del saque somos carnecita... La neta es que cualquiera juega bien contra Chile y Bolivia. Pero solo tienen mis respetos los que destacan o la rompen frente a Brasil, Argentina, Uruguay y selecciones top. ¿Por qué? Simplemente los ‘cracks’ trascienden en este tipo de batallas. Los bravos se diferencian entre los buenos.

A mí no me vengan que es igual marcar a Ben Brereton o Martins que a Messi, Di María o Lautaro. O llevarse y romperle la cintura a Medel que a Otamendi. Mañana me voy a dar cuenta de quiénes son los ‘biruteros’ más allá del resultado. Yo no soy profesional, solo aficionado, pero con orgullo puedo decir que ni el más pintadito de mi barrio, de las zonas picantes del Callao ni en la liga, ni interescolar, ni donde haya pisado una cancha, se ha burlado de mí.

Hasta cuando pichangueo contra el equipo de mi hermano de sangre y sus amigos me hago respetar. Me transformo cuando voy detrás o a disputar un balón. Los que me conocen saben que no miento. Bueno, yo les digo la verdad hasta a las trampas. Sí, señores...

Según diversos medios brasileños, Paolo Guerrero ha solicitado rescindir su contrato de mutuo acuerdo. Alianza Lima ya se encuentraría indagando para ver la posibilidad de contar con delantero en el 2022.

Un programa deportivo mencionó un dato interesante. La albiceleste de Scaloni atacó 40 veces a la ‘Celeste’ y tuvo 15 situaciones directas de gol. Y lo hizo en la ‘pepa’ de Araujo, Valverde, Godín, Suárez y muchos rankeados más. Gente del Barcelona, Real Madrid. De las ligas de España e Italia. Si nos guiamos por eso llegamos a la conclusión de que solo queda ponernos el hábito del ‘Señor de los Milagros’. No hay de dónde agarrarnos.

TODOS LOS PARTIDOS NO SON IGUALES

Nuestro presente hace que pensemos en que se viene una masacre. Pero la realidad es que todos los partidos no son iguales. Lo único claro es que estamos en las manos de 25 chicos, porque no cuento ni con el ‘Tigre’ ni los ‘giles’ con los que conversa en la zona técnica. Esa ‘batería’ nunca acierta en los replanteamientos ni en ni mela. Curuju...

Mis causas que son futboleros, intensos y cargosazos al mango me timbran. ‘Bombardero, la prensa es muy pesimista. Todo es negativo’. El pueblo no entiende que mis colegas tienen que analizar fríamente y con hielo en el corazón y mente. Pero nadie es dueño de la verdad y menos si esto es fútbol.

SI LOGRAMOS EL MONUMENTALAZO LO DISFRUTAREMOS

Creo que ahora cae de perilla ese refrán: ‘Piensa mal y acertarás’. El golpe será menos duro y más digerible. Cada vez que alucinamos que nos irá bien nos chocamos contra un muro. Si logramos el ‘Monumentalazo’ lo disfrutaremos y celebraremos como se debe. Si perdemos estaba dentro de lo previsible.

Escucho en la tele que se habla de goleada, tanda, baile, paseo y otras hueveras más. Eso solo ocurrirá si lo permiten Gallese, Ramos, Callens, López, Aquino, Yotún, Peña, Cuevita, Lapadula y los demás que alineen. Esto es guerra. Imagínense que hay 11 ‘partidores’ que se quieren meter a tu casa a afanar a tu mujer o hija. Hay que sacarlos arrancados. No queda otra, papá. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

