Del saque somos carnecita… La verídica que nos espera un ambiente berraco en Barranquilla. Los colochos se juegan la clasificación y están alistando todo para que sea una masacre. Ese partido no es para sanos ni ‘giles’. Escucho a muchos sonsos que dicen que fácil empatamos porque ellos no hacen goles hace varias fechas por las Eliminatorias.

Como lo dije ayer, para mí es la tercera mejor selección del continente y tienen jugadores en ligas top. Apunten: Luis Muriel (Atalanta), Cuadrado (Juventus), Mina (Everton), Davinson Sánchez (Tottenham) y Luis Díaz, que es un avión y define con los dos perfiles. Así que a ponerse serios que este choque será para valientes y encojonados.

Así es... la firme que no pude dormir por el empate de la Blanquirroja. Y eso que fue un amistoso. Panamá llegó con 17 jugadores, tuvo varios con coronavirus y aquí se reforzó con ‘Chiquitín’ Quinteros y Ayarza, que solo entrenaron un día con su selección y aun así el rival estuvo mejor parado. Los muchachos del ‘Tigre’ llevan mes y medio trabajando en la Videna y fueron un flan. No sean malos...

Jefferson Farfán 'troleó' a Alberto Rodríguez (Fuente: Instagram)

Estuve chequeando el duelo en que los cafeteros le ganaron 2-1 a Honduras, a pesar de que solo tuvieron como ‘figura’ al volante de River Plate, Juan Fernando Quintero. El resto eran puros suplentes y otros hasta debutaron, a diferencia de nosotros que tuvimos a toda la defensa que será titular en Barranquilla. Aun así vi un equipo más veloz, vertical, con mejor idea de juego.

DEBEMOS MEJORAR ANTE JAMAICA

La neta que debemos mejorar ante Jamaica, porque las cuatro finales que restan en Eliminatorias serán a ‘matar’. Si salimos blanditos a jugar, nos quedamos fuera de Qatar. Así de sencillo... A pesar de alternar en la MLS, Callens ha crecido y se ha ganado un puesto en el equipo.

El reverso de la moneda es ‘Orejas’, que nadie sabe si jugó ante Panamá. Es cierto que hace meses está inactivo y de bajada. El jugador clave, con gol y fútbol, quedó en el pasado. Jugar en los ‘Yunaites’ lo ha hecho involucionar. Que el ‘Tigre’ le meta urgente una desahuevina para que despierte o que ya no lo convoque. Los ‘padrinos’ ya fueron. Y no va cher... Me voy, soy fuga.

