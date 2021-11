Del saque somos carnecita... Se vienen dos semanas cruciales y picantes. Toca Bolivia y Venezuela y no hay margen de error. Son 6 puntos de 6. No vale 4, 3, 2, 1 o 0. Eso ya no existe si queremos estar en Qatar 2022. En en papel, en el análisis, son choques accesibles. Los soñadores seguro dirán que está ‘papayita’ la fecha doble de las Eliminatorias. Y la neta es que sería el peor error creer o alucinarnos que somos favoritos. Nosotros no estamos para agrandarnos con nadie. Ni con los Chavelines de la Liga 2. Podemos hacer un partido competitivo como también dar lástima. O sea, hay que ponernos serios y ganar los puntos en la cancha y no de boca. Sí, señores...

No nos saltemos ni pensemos que por ser locales ya aseguramos la victoria del jueves. No conozco ningún equipo que sin tocar la pelota suba en la tabla. Es cierto que Bolivia fuera de La Paz es una mela, pero a veces con eso es suficiente para amargarnos la noche. También sé que solo basan su juego en los pelotazos a Marcelo Martins y que sus seleccionados son desconocidos, No es un secreto. Pero aquí hay que meterla al arco y no dejar que te vacunen. Simple.

El fútbol es una cajita de Pandora y no hay que dejar que suene la musiquita. Al enemigo hay que desaparecerlo. La palabra ‘Vinotinto’ la voy a mencionar en su momento. Primero es lo primero. Curuju...

Me pasan la voz que un volante solo tiene el apoyo del ‘Tigre’ en la Videna. Es del medio local y un poco extraño. No lo descifran. Es más frío que ese ‘cortacaras’ del Callao. Anda en otro mundo. Es vago al mango en la chamba. Está en su peso, pero tiene más grasa que don ‘Barriga’. Le han advertido que se cuide y le llega altamente porque no mejora. Los ayudantes, o sea los giles que no resuelven nada en los entretiempos y durante el partido, ya le bajaron el dedo. Le queda poco en su crédito al muchacho que suena en La Florida y Matute. Rexuxa...

INAUGURAN CANCHA EN HONOR AL ‘TRUCHA’ ROJAS

El club Rinconada inauguró su cancha y le puso de nombre ‘Percy Rojas. El ‘Trucha’ acudió a la ceremonia con su esposa, hijas y nietos, y se le vio sonriente. El ‘Pato’ Cabanillas, ‘Pocholo’ Hernández, ‘Puchungo’ Yáñez, Dani Porras, el ‘Artista’ Antón, entre otros, jugaron por la ‘Peña de los Jueves’. Desde aquí un abrazo al crack que hizo historia en la ‘U’, Cristal, Independiente de Avellaneda, la selección y es querido porque es recontra humilde a pesar de ser un triunfador. Vale... Me voy, soy fuga.

