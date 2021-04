Del saque somos carnecita... Ya me contaron que la ‘Hiena’ anda buscando quien le cuide el departamento de San Borja. Dicen que nadie acepta ir a dormir, porque después está llamando para saber si todo está en orden y a la hora de pagar por los servicios prestados inventa mil problemas para no abonar lo acordado y hasta te bloquea de las redes. Así no es...

Hay un run run que un zambito que descendió con un grande y le gusta su roncito en el desayuno, almuerzo y cena, va a tener problemas con la ‘veneca’ a la que le alquiló un ‘depa’ por la avenida Venezuela, cerquita de Palomino. La muchacha le ofreció cariño, amor, comprensión y él se ilusionó, pero parece que ella no era libre como le había dicho. Las malas lenguas aseguran que ya están en camino el ‘firme’ y sus hijos. O sea, ella ahorró las monedas que le dio el pelotero y ahora mandó a traer al ‘duro’, quien llega con todo para hacer valer sus derechos. Pobechito...

‘LA PULGA’ NO SE CANSA DE ANOTAR

Seattle Sounders 3-0 Minnesota: doblete de Raúl Ruidíaz. (Video: Sounders)

CACHURRITO DE TUMBO EN TUMBO

La firme que ‘Cachurrito’ anda de tumbo en tumbo. Ya no está en Primera y Silvana, su nueva ‘obsesión’, le aclaró que no pasa nada con él y no debería llamarla, mucho menos invitarla a salir. Esta vez no llevó nada para casa, solo se vieron por videollamadas y no tuvo tiempo de arrodillarse para cantarle. Cada vez pierde más nivel, como su fútbol. Asuuuuu...

El ‘Rusito’ es titular indiscutible en los campeonatos de PlayStation en Ate. Aseguran que es el mejor cuando se enfrenta a sus compañeros. Lo malo es que en el verde no hay cuándo juegue y siempre calienta la banca. Será por eso que se está dedicando a promocionar productos por su Instagram. Parece que allí está su futuro. Curuju... Me voy, soy fuga.

