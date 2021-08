Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Hay una ‘Muela’ que cada vez que se entera que el equipo femenino de su club entrena a su costado, saca la cola y sin que lo vean. Es que las chicas le pidieron un apoyo para comprar un parlante para las concentraciones, dijo que era un hecho y ahora no da la ‘pepa’. Es tacaño al mango. El balón ha sido generoso con su persona porque no lo trata bien y debería devolverlo con un gesto. Hummm...

Me pasan la voz que el ‘Solcito’ volvió al ataque y con todo por la argentina que vive en Barranco. Aseguran que el patita promete más de la cuenta y por eso después lo dejan porque no tiene palabra. Dizque le ha dicho a la paisana de Messi que está solo contra el mundo y que va a casa, pero duerme en la sala. Cambien de libreto, ese ya no corre, es muy antiguo. Y no va a ser...

Hay un run run que un defensa uruguayo y que apellida como el ‘Gordo’ que fue presidente de la crema, anda sin piernas por hacer travesuras con una flaquita que trabaja por el cruce de la avenida Aramburú con Arequipa. Cuentan que ella fue su amor años atrás, se han reecontrado y con más fuerza han reiniciado la historia. Provecho...

Mirtha, la voleibolista más sexy del Perú, está buscando canje para que le repongan las lunas de su ‘nave’. La semana pasada, una mancha de barristas del puerto pasó por su casa armando escándalo, se enfrentó con un grupo de Alianza y como se tiraban piedras, se bajaron los vidrios de la caña de la matadora. Con las polladas no alcanza. Pobechita... Me voy, soy fuga.

