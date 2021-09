Del saque somos carnecita... Solo los ‘sanos’ le creen a la ‘Muñeca plástica’ cuando dice que hubo sentimiento con el ‘Rayo’, que se conocían desde hace años y un ‘floro’ más. Hay jugadores que invierten, pagan capricho, se dan su gustito y ‘somos lo que somos’. Así se manejan algunas chicas ahora. Qué feo...

Ya me contaron que el chato que le encanta regar plantitas anda loquito y desesperado por robarle algo más que un beso a una blanquita que tiene alojada en Máncora. Cuando llega, la lleva a la capital, pero lo máximo que ha logrado es darle un ‘piquito’. Pobechito...

Me avisan que el técnico de un equipo de la sierra anda en malas relaciones con su pareja. Es que el hombre es celoso al ‘mango’ y la doña no quiere quedarse a vivir con él. Le ha metido el ‘tango’ de que el clima es muy frío y prefiere regresarse donde todo el año es primavera, pero el patita se ‘pudre’ y ve fantasmas. Hummmmm...

Cristiano Ronaldo quiere seguir rompiendo récords en el mundo del fútbol y su presente en el Manchester United es prueba de ello. Conoce los nuevos registros que acaba de hacer el portugués ante Young Boys por Champions League.

EL COMENTARISTA-EMPRESARIO CONVENCIÓ A NUEVO SOCIO

Me cuentan que el comentarista-empresario ha convencido a un argentino que hace unos años fue goleador en Santa Anita para que sea su nuevo socio. Como ya está con roche y no puede presentar jugadores a todos los clubes, llamó al ‘gaucho’ y le ha dicho que no se preocupe, que todo está arreglado y solo lo necesita para que ponga la ‘pepa’. Asuuu...

Ya me enteré que al final de la Javier Prado se desaparecieron los uniformes para los menores. Cuando fueron a solicitar permisos para que entrenen los chibolos, se dieron cuenta de que en utilería no hay nada que puedan usar. Dicen que los antiguos administradores se llevaron todo y lo han guardado en casa de una ‘secre’. Curuju... Me voy, soy fuga.