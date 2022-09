Del saque somos carnecita... ‘La Conar es un nido de ratas’, lo dijo ‘Neka’ Vílchez al final del partido donde Alianza Lima ganó 2-1 a Stein con un penal regalado en Jaén. La neta es que son muy fuertes las declaraciones, pero en caliente a veces uno dice lo que piensa. Muchos de nuestros árbitros son unos mamarrachos e impresentables.

Y si esto pasa en la Liga 1, ustedes no tienen ni idea de lo que ocurre en la Segunda y Copa Perú. Allí corre bala para sacarlos de los estadios. Lo curioso es que casi siempre los que se benefician son los ‘grandes’. Nunca los chicos, pequeños o débiles. A estas alturas del campeonato, un puntito te salva de la baja o te da un título.

Y si no hay VAR, se hacen los que no vieron o la duda los traicionó. Tienen la ‘barreta’ perfecta. Conozco unos tíos de negro que construyeron 4 pisos con un silbato en la boca. Sí, señores...

Me pasan la voz que hay un chalaco, que hace poquito fue asistente del ‘Tigre’, que está en contacto seguido con ‘Redondo’. Fue un crack y ya tiene que hacer su camino como entrenador, y qué mejor que con el buzo de su zona. Tiene vestuario, experiencia internacional y ha pisado los grandes estadios. Lo ideal hubiera sido que llegue por méritos, pero por tarjetazo o relaciones también se consigue chamba. Eso sí, si se da, que demuestre. La primera medida es que bote a los viejos y estafadores. Curuju...

ARQUERO NO APRENDE DE LOS CUERNOS

La mejor virtud del ser humano debe ser escuchar. Hay chicos que no le hacen caso ni a la familia. Tropieza una vez, pero no dos. Hay un arquero que no aprende de los cuernos. Una pelo pintado lo hizo famoso de tantos adornos. Ahora se fijó en otra modelito y aseguran que no para hasta el altar. Le gustan las bonitas y no está arreglado. Ayayayay...

Los ‘Fondeados’ sacan pecho porque han campeonado en la reserva, pero los chamacos no soportan seguir en el club. Todos piden ser prestados y arrancar el próximo año. La tienen clarita que allí prefieren a los ‘choclones’, ‘parrilleros’ y ‘rotos’. Ya se hartaron de que los hagan debutar a los 23 años. Les doy todita la razón. Así es... Me voy, soy fuga.

