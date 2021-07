Del saque somos carnecita... ‘Queremos jugar con España, Portugal... Nos gustaría tener ese calendario para jugar con equipos europeos’, así había dicho Tité, técnico de Brasil, luego de golear a Venezuela y Perú en los dos primeros partidos de la Copa América. El sábado pagó cara su soberbia. Llevaba 2553 días sin perder en casa y se olvidó que en Sudamérica existe Argentina.

Ya en los partidos previos, los otros rivales lo habían apretado y todos los ganó por mínima diferencia, incluso algunos con ayuda del VAR, como ante Perú en semifinal. No hay duda de que el ‘Scratch’ está un ‘level’ arriba que los demás del continente, pero nadie es invencible. En la final, bastó que Argentina le aplicara marca asfixiante y adelantarlo en el score para que Brasil se volviera un equipo terrenal, desesperado y reclamando al árbitro. Les pagaron con la misma moneda. Así es...

Diversos medios deportivos del mundo destacaron la gran actuación de Messi, luego que la Albiceleste cortara su racha de 28 años sin salir campeón venciendo 1-0 a Brasil en Río de Janeiro y se adjudicó el título, el primero de La "Pulga" con Argentina.

La firme que la final de Copa América se jugó como tienen que jugarse esos partidos. Pierna fuerte, cuchillo entre los dientes, matando en las divididas y sin dejar respirar al rival. Es alcanzar la gloria o pasar al olvido. Ese video deben pasarlo a los seleccionados para que vean que no se puede ser blandito, especialmente atrás. Mis respetos para Otamendi, taba y cara de perro. Todos meten, reclaman, ajustan. Desde ahora mentalizarlos en que cada partido es una final, solo así los rivales respetarán nuestra camiseta y tendremos peso para que los árbitros no nos roben los encuentros. Sí, señores...

Me tocó el ‘bobo’ ver a Messi llorando apenas sonó el pitazo final. Se quitó una mochilaza de rocones que cargaba en la espalda. Era la gran espina que tenía con su selección. Tiene el respeto, no solo de los hinchas, sino de sus propios compañeros. Eso es lo que te hace verdadero líder. Por eso todos fueron corriendo a abrazarlo, cargarlo, cantarle y dedicarle el título. Maradona y Pelé nunca ganaron la Copa América, ahora el reto de ‘Leo’ es alzar la Copa del Mundo. Y no va cher...

En la Eurocopa, Inglaterra no pudo acabar con la maldición de no poder ganar un título desde hace 55 años. Se le escapó en los 90 minutos, luego en los penales. El técnico Gareth Southgate se equivocó al darle la responsabilidad a los más jóvenes de su equipo en la ‘ruleta rusa’.

Italia, con más experiencia, inclinó la balanza. Sin duda, uno de los más felices fue el ‘Bambino de los Andes’, quien celebró el título porque su padre es italiano y hace unos años vistió la camiseta de la ‘Azzurri’. Curuju...

Ya me contaron que la ‘Pulga’ está ganadazo en la tierra del ‘Tío Sam’. Como salió entre los goleadores del torneo pasado y este año sigue con la ‘mecha prendida’, renovó con una buena mejora en su contrato. Por eso compra ‘cañas’ de más de 150 mil verdes. Lo bueno es que el chato ayuda a su gente, es solidario con sus causas y tiene a sus viejitos en un altar. Vale... Me voy, soy fuga.