Del saque somos carnecita... Toca Jamaica y la neta es que hay que tomarlo como una pichanga de solteros y casados. Esos morochos son recontratoscos y no miden a la hora de ir a la dividida. Es cierto que vamos con un equipo alterno, pero lo ideal sería llegar sin lesionados ante Colombia. Los titulares son importantísimos, los recambios también y no tenemos muchos de jerarquía. Nosotros tenemos una base ya trabajada en dos Eliminatorias. La tarea está en encontrarle un reemplazante a Luis Advíncula. Lo de Aldo Corzo no da garantías. Y es la franja donde la rompe Luis Díaz, del Porto. ¿Quién irá a la cobertura? Seguro que Cristian Ramos. Entonces solo queda comprar pampers, velitas misioneras y aspirinas para el bobo y dolor de cabeza. Si Ricardo Gareca le encuentra la solución a ese lado, podremos competir y guerrear. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Venenoso’ de la selección tiene sus amigas generosas que tienen cuerpo de modelos, pero ninguna desfila. Son muchachitas que se cuidan, van al gym y una de ellas vive en un ‘depa’ de Shell en Miraflores. El muchacho es calidoso y su ‘caja fuerte’ es su causa de Matellini. No deja pruebas de su ‘travesura’. Huuuuummmm... Me pasan la voz que el ‘Zambito camiseta’ se fue a pasear por La Cruceta, en busca de una madurita que ya supera los 32 años, que lo conoce de chibolo y con la que por fin pudo sacarse el clavo. Hace tiempo él la patrullaba y ella lo ‘choteaba’, pero ya pasaron los días, los años, hizo mejores contratos y ahora la fulanita lo ve atractivo y un buen partido, para disfrutarlo un buen rato. Curuju...

La ‘Hiena’ se despidió de las redes

Dizque la ‘Hiena’ se despidió de las redes. Cerró su cuenta de Facebook y de Twitter. Todo porque la ‘patrona’ ya se dio cuenta de que por allí es donde invita al personal, conversa lo que no debe y hasta sale a encontrarse a escondidas. Como ya lo descubrió, caballero nomás, las clausuró. Ayayayay... El ‘Rey de los bloopers’ cree en el horóscopo. Escribe en sus redes cómo se conquista a un hombre de su signo, pero lo que no aclara es cuándo va a cumplir con la mensualidad de sus ‘goles’ y así evita los dos juicios por alimentos que le han abierto. Nooooo... Me voy, soy fuga.POR: EL BOMBARDERO

