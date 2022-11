Del saque somos carnecita... Arrancó el Mundial y la neta es que Ecuador se tomó un jugo de naranja con Qatar. Fue 2-0 y pudo ser goleada. Por un uñero, hongo o hilito de una media le anularon un gol en una posición adelantada que solo vio el VAR. Esos anfitriones son remalos. Los morochitos de Gustavo Alfaro salieron fresh y me gustó que no les quemó el balón. Posesión, dinámica y velocidad. Si mantienen este juego, cuidadito que serán una mosca en el oído. Sí, señores...

Toca que Sudamérica levante la Copa. No veo una selección europea mejor que Brasil y Argentina. Esto recién empieza y cuando acabe la fase de grupos tendremos una proyección de lo que puede venir. Aunque este torneo es impredecible desde octavos. Allí, a un solo partido, cualquiera puede tener un mal día, como dice el ‘héroe’ y ‘sabelotodo’ Ricardo Gareca. Y por siaca, Francia sin Benzema sigue siendo candidato. Si en Rusia 2018 su ‘9′ Giroud no hizo ni un gol. Solo se movió para abrir los espacios. Curuju...

Desde México 86′, no hay un jugador determinante como Maradona

Luego han campeonado los colectivos, los entrenadores que han innovado en los planteamientos, que han gestionado bien el vestuario, han hecho correctamente las variantes y cambios tácticos en plenos partidos. La época de Pelé y los zurdos del ‘Scratch’ también ya fue. Hoy prevalece el físico, lo psicológico y lo principal es ser efectivos. Alemania en el 90, Brasil en el 94, Francia en el 98, Brasil en el 2002, Italia en el 2006, España en el 2010, Alemania en el 2014 y Francia en el 2018 no han deslumbrado con fútbol cuando han dado la vuelta olímpica. Más se habla de la Holanda subcampeona del 74 y 78. Así es...

