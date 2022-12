Del saque somos carnecita... Todo el mundo empezó a hablar de una próxima semifinal entre Argentina y Brasil. Yo prefiero llevar las cosas con calma. Este Mundial ya nos ha dado algunas sorpresas y lo ratifico, será campeón el que menos se equivoque, el que no pestañee, el que acierte en los detalles, el que no se confíe.

La Albiceleste, por primera vez en Qatar 2022, no llegará con la chapa de favorita ante Países Bajos. Eso le quitará una mochila pesada, no se le cerrarán atrás como lo hicieron Arabia, México, Polonia y Australia, y eso sería beneficioso para el juego de Messi, Lautaro, Julián Álvarez y Di María, si es que se recupera.

Lo del ‘Scratch’ es distinto, sí llega como favorito ante Croacia, que tendrá un día menos de recuperación tras el desgaste de 120 minutos que hizo ante Japón. Si los resultados se dan, tendremos un superclásico en un Mundial después de 22 años. Sí, señores...

Cuando Brasil está feliz, alegre, relajado, te pinta la cara. Como lo hizo ayer con bailecitos ante Corea del Sur. Esos cuatro de arriba te agarran en un mal día y te hacen la fiesta. La firme que esos jaladitos de ayer les pintaba el pelo de rubio y los llevaba al Nacional para que canten K-pop mismo BTS.

Neymar, Richarlison, Raphinha, Vinicius y por detrás de ellos Paquetá. Tocaron y destrozaron cuando quisieron. En el segundo tiempo, el ‘Scratch’ se dio el lujo de guardar figuras y es la única selección que ha usado a sus 26 convocados. Una cosa de locos. Corea fue blandito, un flan, no rascó y le hicieron la fiesta. Los talentosos como Neymar sienten la pierna fuerte y si no los dejas pensar, se aburren, se ofuscan, se salen del partido. Y no va ser...

PORTUGAL NO LA TIENE DE ALIVIO

Hoy, Portugal no la tiene de alivio con Suiza. Ese chato Shakiri, si está enchufado, puede dar el golpe. Cristiano aún no aparece en su real dimensión. Ahora que va a ganar 200 palos por temporada en la liga de los ‘camellos’, todos esperan que se motive.

España y Marruecos es un duelo en el que me arriesgo a poner mis fichas por el equipo de Luis Enrique, tiene mejor juego y lo que pasó ante Japón fue un lapsus, hasta diría premeditado. Si ambos ganan, tendremos otro clásico ibérico. Curuju...

Desde aquí un saludo para el goleador de la ‘Peña Cachetada’, el ‘Tigre’ Zambrano, que ayer llegó a la base cuatro y tiró la casa por la ventana. Hasta su fotógrafo personal estuvo captando sus mejores bailes. La firme que el hombre cada vez más tiene el peso del ‘Tanque’ La Rosa, pero se da maña para hacer goles. Vale... Me voy, soy fuga.

