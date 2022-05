Del saque somos carnecita... El fútbol macho, guapo y de provincia sacó la cara por el Perú. Lavó la cara mugre de este fútbol que da pena, lástima y es la burla en la Copa Libertadores. Todos estábamos en el sótano 10 por la vergüenza de Alianza Lima y Melgar nos regala tremenda alegría. Y allí no sobra la plata. Tampoco la soberbia.

TE VA A INTERESAR: EL BOMBARDERO: EL 8-1 DE RIVER A ALIANZA ES LA MAYOR HUMILLACIÓN DEL FÚTBOL PERUANO

Es un equipo que basa su trabajo en la humildad. Todos con overol. Y sobre todo con mentalidad guerrera. F ue a Argentina, Brasil y Uruguay, y pechó y se hizo respetar. No lo pasaron por encima. Compitió y representó con dignidad a su camiseta. Y chequeen, gente sana, con hambre, que deja la piel. No hay viejos figuretis, calvos, rotos, ni botados. Tampoco ‘paquetes’ que roban. Sí, señores...

El rojinegro dejó en el camino a la ‘Gagoneta’ que un poco más y era la Holanda del 74′, según los ‘infladores de globo’ que hay en ESPN y ‘Olé’. Eliminó a Racing en la última fecha y aplaudo de pie. Y eso que hay una diferencia abismal en el presupuesto y también en las estrellas cerquita a su escudo.

Jugadores de Melgar se enteran de la derrota de Racing.

El talento, habilidad, técnica y el estado físico no sirven de ni mela si no estás preparado de la cabecita. Los débiles que se dediquen a ser relacionistas públicos o atender call center. Rexuxa...

LO DE LOS MOROCHTIOS DE LA RICA VICKY ES PARA LLORAR Y RENEGAR

Lo de los morochitos de la rica Vicky es para llorar y renegar . Les firmo que con el ‘Pirata’ y compañía no le ganan al equipo de ‘Talla baja’ de River Plate. No comprendo cómo ese chamaco Jefferson Portales, con casi metro noventa de estatura, no le metió una sola patada a Julián Álvarez que los clavó seis veces. No una, dos ni tres. Seis veces y ni una guapeada. Si a los 24 años no tienes sangre, carácter ni temperamento, ya el resto es por las santas hueveras.

En mi ‘Peña’, en las pichangas de barrio, en el torneo de las estrellas, en un casado frente a solteros, se rascan a forro. Seguro que esos periodistas que hablan del fair play, ahora están felices porque nos van a premiar por ser los más buenitos de Sudamérica. Qué feo...

GALLARDO Y BISCAY SORPRENDIDOS POR EL CUADRO TAN MALO QUE TENÍAN AL FRENTE

En el resumen de los noticieros deportivos pude darme cuenta del ‘lonchecito’ de Marcelo Gallardo. Estaba chorreado, medio echado, en la banca de suplentes y con una risa caleta con su asistente Matías Biscay. Estaban sorprendidos del cuadro tan malo que tenían al frente.

Era el invitado preciso para la fiesta de su aniversario. Es el jugo de ‘papaya’ más rico que ha probado en su carrera de entrenador. Darle a Carlos Bustos es ser abusivo. El tío es buena gente, pero ese buzo es XXXL. No es su talla. Él conoce a su plantel. La derrota estaba cantada. Pero la humillación no.

Mete a los 11 que se cuelguen de tu arco, ensucia el partido y te llevas un 3-0. Por último, se hubieran hecho expulsar cuatro a la media hora y se acababa el martirio. Pudo ser una docena de goles tranquilamente. Dios es grande. Curuju... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: