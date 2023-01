Del saque somos carnecita... Tremendo papelón el de la selección Sub-20 en el Sudamericano de Colombia. En este país todo está de cabeza. Le regalamos el buzo a un familiar del ‘Cabezón’, que tiene dos churrascos en los ojos y nunca llegó a encontrar un once titular. En tres partidos, tres derrotas y tres veces cambió al equipo.

Encima que no tenemos grandes jugadores, sienta a los mejorcitos. Hasta José Feliciano se daría cuenta de los horrores del entrenador, que nunca dirigió ni tres minutos en un torneo relámpago. Sí, señores...

La firme que en menores no puedes improvisar. Es la base de la selección mayor, la que peleará en Copa América y Eliminatorias. Allí tiene que haber formadores, técnicos que sepan manejar grupos y no cualquier ‘NN’. Nos pasa siempre y después lamentamos que no hay universo de futbolistas, por eso vienen las vergüenzas en las mayores.

La responsabilidad es de Reynoso por avalar su elección y del entrenador Jaime Serna por no estar capacitado. El equipo fue una ‘mela’, sin ideas, juego paupérrimo y varios jugadores decepcionaron, se hicieron la pila. Así es...

Nos han metido seis goles y solo hemos hecho uno. Nunca llegamos al arco rival. Encima, el técnico prefiere dejar en el banco a los delanteros Pineau y Goicochea, dos jóvenes con proyección y futuro. A Catriel Cabellos, el diferente y que venía de jugar bien ante Colombia, recién lo mete en el segundo tiempo de un partido donde te juegas la vida.

OJALÁ QUE ‘CHEMO’ ORDENE LA CASA

Ojalá que ‘Chemo’ ordene la casa y se rodee de gente capacitada en menores y no de recomendados y ‘conversa por gusto’ que solo saben decir: ‘Sí, señor’. Ayayayayyyy...

Lo que nadie entiende por qué ‘Calín’, un sobrino del ‘Tanque’ que fue goleador y mundialista de la ‘Blanquirroja’, llegó al Sudamericano con la selección. Dicen que su misión era espiar a los rivales, pero parece que se enredó a la hora de hablar y lo dijo todo al revés. Noooooo... Me voy, soy fuga.

