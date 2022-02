Del saque somos carnecita... La neta es que nunca queda nada oculto en la tramposería. Ya me contaron que un arquero que agarra como un pulpo ya no se habla con la chica del ampay, pero como no pierde el tiempo, ahora apunta a otro rubro y aseguran que su clon camina por el Parque de las Leyendas, casi frente a la comisaría, a la espalda de una iglesia evangélica, donde vive una mamacita, estudiante de universidad, pero con cuerpo de modelo. Con estas coordenadas, debe ponerse saltón porque ya lo largaron. Gente que lo conoce o de la señorita. Guerra avisada...

El ‘Rei’ anda recordando viejos tiempos

Por si acaso, el ‘Rei’ anda recordando viejos tiempos de cuando era chibolo y tenía la nacionalidad ‘veneca’. Por eso está comiendo arepas, pero lo que nadie sabe es que también tiene una chamita y todo indica que hay algo más que amistad. La firme es que vaya con cuidado porque las carajitas son completas: cocinan, lavan, planchan, limpian la casa, trabajan, conversan, bailan, liquidan, son atentas y recontracariñosas. Esas son las buenas. Las malas te ‘centran’. Si no tienes experiencias y has caminado, te enamoras. Rexuxa...

Me avisan que ‘Provocación’ ya presentó su carta a la Federación de los mates, para que castiguen a un club latino, que le debe su sueldo, nunca le pagó nada y pese a esas deudas juega en la Liga Superior. Parece que en vez de cancelar sus ‘arrugazas’, prefiere dejar un billetito y así lo dejan participar. Quéeee... Bien el ‘Búfalo’ paraguayo, que ahora defiende la camiseta de la ‘Franja’. Es el mismo a quien Teo Gutiérrez quiso partirlo, pero como tiene una señora decente, le contó el rollo y se arrancó del Junior de Barranquilla. El guaraní lo vio a ‘Cortadito’, un famoso picador de nuestra pelotita, y lo llevó hasta su cuarto y le dejó pagado un par de meses para que nunca le falte un techo donde pasar la noche. Habló su corazón. Vale... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

El ‘Cabezón’, además de antipático, es inteligente. No es sonso ni huevo sin sal

‘La Ojitos hechiceros’ ha declarado que el ‘activador’ es el mejor ser humano que ha conocido

Un técnico que fue un genio como futbolista prometió reventar al comentarista-empresario