Del saque somos carnecita... ‘Ser mejor persona es lo más importante’. Así rompió su silencio el ‘Gato’ en ‘Teledeportes’ y no necesitó hablar mucho para mandar un bombazo que dejó mal parada a la ‘Ojitos hechiceros’. En la vida, si obras bien te irá igual, si eres tramposo, mentiroso y obras mal, tarde o temprano la pagas. Lo cierto es que el pelotero pecó de sano cuando le dijeron que no se enamore, que toque en una y desaparezca. Sabía todo y así avanzó. Hummm...

Ya me contaron que un arquero que está en su mejor momento también la rompe fuera del verde con una muchacha que no es la oficial. Aseguran que tiene todo listo para su encuentro con Carol, una mamacita de Villacampa, en el Rímac. La cosa va tan bien que ya le alquiló un depa. O sea, no aprende la lección. Hummmmm...

‘La Pulga’ no hace goles con la selección y lo vacilan de ‘duro’, pero el hombre no es nada gil porque invierte bien sus ‘fichas’. Tiene un edificio por la Bolichera de Surco donde vive su familia. Vale...

Me avisan que el ‘Loquito del Rímac’ se metió sus buenos ‘pomos’ viendo la primera final y después del partido se embaló y siguió diciendo ¡salud! Cuando se hizo tarde, se entusiasmó y llamó a la chica del jirón Morro de Arica y él sí dio la media vuelta como campeón. Curuju...

Desde aquí avisamos que el tío Teófilo Vilca, el popular Petipán, kinesiólogo de todas las selecciones menores y mayores del Perú, necesita el apoyo de sus amigos y jugadores, sobre todo esos que están ganados. El hombre está malito de salud y ahora es cuando se ve a los verdaderos ‘causas’. Y no va cher...

Me voy, soy fuga.

