Del saque somos carnecita... La firme que no soy Hayimi ni Nostradamus, pero hace un tiempo se las canté clarita respecto al ’10′ de la rica Vicky. Debían aprovecharlo con publicidad, marketing y juego mientras le duren las ‘llantas’. Ese motor ya está fundido y si decidió llegar al torneo local es porque ya no podía hacerla en el extranjero.

Es que afuero todos le iban a pedir exámenes exhaustivos y solo aquí lo podían engreír. No hacía falta ser mago para ver lo que se venía. Lo bueno es que el hombre está asegurado. Pensó bien, tiene su billete y van a vivir tranquilo él y su familia. Así es...

Ya me contaron que un chato goleador está preparando todo para que una rubiecita, que tiene un tatuaje del chato en su hombro izquierdo, lo visite en los ‘Yunaites’. ¿Cómo es eso?

Aseguran que ella sabe cuál es su lugar, no se hace paltas, por eso va a la ciudad donde vive el goleador, se aloja cerquita de su casa, lo espera, también lo atiende y no le hace problemas a la ‘firme’. Asuuuu...

Me datean que a ‘‘Ben a mi casa’ nunca le van a faltar equipo en primera. Es que su viejito ahora es representante de jugadores y se ha asociado con el comentarista-empresario. Es decir, el tío trae peloteros y pone en el paquete a su ‘cachorro’. O sea, dos por uno. Encima, cuando transmiten sus partidos, el socio habla muy bien de su desempeño sin importar que lo pasen como a un poste. Queeeee...

Me cuentan que al delantero que antes de ser profesional jugó fútbol playa nadie lo quería en Ate. Todo porque se fue a poner la vacuna a San Luis cuando sus compañeros acordaron no ir, mientras no haya un comunicado oficial.

Le quitaron el habla, pero como ante los ecuatorianos se lució con dos goles, lo perdonaron y ahora todos se tratan como hermanitos. Curuju... Me voy, soy fuga.