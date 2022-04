Del saque somos carnecita… Felicitaciones para Miguel Araujo. El año pasado se fue a Segunda con el Emmen, de Países Bajos, pero el hombre se mantuvo en Europa y acaba de ascender a Primera.

El muchacho es seriecito, profesional, perfil bajo, siempre está al lado de la familia y por eso le va bien. No es paganini con las trampas como otros que se vuelven loquitos por las muñecas infladas, ‘Shey Shey’ y chicas Tulum. Así es...

Ya me contaron que el cuñado del ‘Orejas’, un flaquito que jugaba en China, se pasó de copas el miércoles por la noche y se fue caminando agarrándose de las paredes. Estuvo en una discoteca de San Borja y se ‘arrancó’ sin rumbo fijo, porque todo le daba vueltas. Asuuu...

El excapitán ‘crema’ contó en ‘La fe de Cuto’ la vez que su madre estaba mal de salud y el ‘profe’ Sergio Markarián no dejó que se quede en Lima para estar con ella. Así reaccionó después el jugador ante la muerte de su madre.

Me avisan que ese CHATO que es mitad ‘charrúa’ y mitad peruano anda con la cabeza caliente, porque se está portando mal con una muchacha que no es su ‘firme’ y ella le exige de todo. Le pide tiempo para ella, trato de esposa y encima lo cela. Con razón anda sin ‘llantas’, porque ni corre y solo tiene chispazos que no convencen a su entrenador. Hummmm...

Hay un run run que un empresario argentino, pero que todos aseguran que es alemán, ahora es el administrador de una cancha deportiva en la azotea de un centro comercial frente al Centro Cívico.

‘ALFA Y OMEGA’ RESPONDIÓ MAL A SU ENTRENADOR

Dicen que es el bravo y como no tenía a nadie para que ponga la ‘pepa’, colocó a un ‘Chino’ que jugó profesionalmente, pero no duró ni medio año en Primera y se apellida como ‘Machito’. Lo malo es que le paga el sueldo mínimo de antes, o sea que no llega ni a una luca chola. Nooooooo...

Ya sé por qué ‘Alfa y Omega’ ya no sale ni en el banco. Aseguran que respondió mal a su entrenador y el tío no le dijo nada, simplemente lo miró y le puso la cruz. No se hizo problemas y ya no lo toma en cuenta. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.

