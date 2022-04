Del saque somos carnecita... Ya me enteré de que un ‘pantaloncito’ estuvo a punto de traerse abajo a un equipo que busca el ascenso. Dicen que un ‘Rei’ y ‘Cachurrito’ no se pasaban y tenían un ‘anticucho’ guardado porque habían chocado con el mismo personal.

En las prácticas nunca se pasaban la pelota y tampoco se hablaban en los partidos por los puntos. Parece que el primero estaba en falta y le pidió a su ‘hermano’ conversar face to face, a solas, decirse las cosas claras. Se encerraron y al final salieron cantando el tema de Frankie y Viti Ruiz que dice: “Tú y yo somos dos hermanos, por amor no hay que pelear... Como nos queremos mucho y nos comprendemos bien, nosotros no lucharemos por el amor de una mujer...” Asuuuuu...

La firme que lloro de emoción por mi gloriosa rosada y mi Blanquirroja, pero jamás por alguien que no lo merece. Nadie se ha muerto de amor y una mujer no te puede tumbar, sobre todo cuando se supone que ya volteaste la página.

Hay un ‘chocolatero’ que la mueve en el extranjero, bajó su rendimiento y lo mandaron a la banca en su equipo por culpa de un antiguo amor. El muchacho se empató con una modelo, estaba feliz y hasta se bandereaba con su nueva conquista, pero se enteró de que su ex también encontró un bravo y se derrumbó. Parece que en el fondo no ha podido olvidarla. Pobechito...

Hay un run run que un chato que tiene dos nacionalidades estuvo con poses de estrella y con la mente en otro lado. El técnico abrió los ojazos y le puso la cruz por subestimar a sus compañeros y cada vez es tomado menos en cuenta. Ya le advirtieron que debe recuperar su nivel y pedir disculpas al plantel si desea volver a ser titular. Curuju...

Así que el ‘Chaval’ se mete sus escapadas a Monterrico a ver las carreras. Es ‘causa’ de un jinete y lo está animando a comprar un par de ejemplares. Lo bueno es que se toma fotos con todos y nunca pone mala cara. Lo malo es que hasta ahora no marca la diferencia en el verde. Está al debe. Y no va cher... Me voy, soy fuga.

