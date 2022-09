Del saque somos carnecita... La selección goleó, pero el resultado es anecdótico porque es un amistoso. Los ensayos sirven para sacar conclusiones positivas y negativas. Yo me quedo con la posibilidad de ver y probar gente sin temores. Y lo otro la conchudez de Bryan Reyna. Juega igual en Cantolao y con la blanquirroja.

TE VA A INTERESAR: LA GOLEADA DE PERÚ ANTE EL SALVADOR RECONFORTA, PUES EL TRIUNFO NOS DA TRANQUILIDAD PARA EL FUTURO

En conclusión, hay jóvenes que pueden salir del cascarón. Solo necesitan la oportunidad. Los de la Liga, 2, Copa Perú y potreros esperaban hace tiempo un entrenador que trabaje de verdad y no le tiemble la mano para hacer una lista. Uno que vaya a todos lados. Que pregunte en las canchas del Perú si hay muchachos con talento.

Recuerden que el ‘Cholo’ Sotil, uno de los más grandes de nuestra historia y que la rompió en el Barcelona de España, fue convocado cuando estaba en Deportivo Municipal en el 68′ de la Segunda división, para las Eliminatorias de México 70. ¿Cuántos más habrán? Yo estoy seguro que alguito vamos a encontrar si sigue con esa dinámica de trabajo el staff del ‘Cabezón’. Sí, señores...

Polvorita Carrión y cuto viven despedida de Claudio Pizarro (Video: Trome)

Un consejo para Reyna: aléjate de las malas compañías, juntas. Que tu entorno sea sano, que te ayude a progresar. El tren a veces pasa una sola vez y contigo ha sido generoso porque te ha dado otra chance. Olvídate de la tramposería, las juergas, los ‘pomos’ y todo lo que le hace mal a tu carrera. Te fuiste a la Tercera de España y volviste. Ahora no seas sonso ni caigas en las tentaciones.

Ya los ‘mala leche’ salieron ha decir que has estado preso. Y no es verdad. Estuviste detenido unos días y te dejaron el libertad porque no encontraron nada que te involucre. Que nadie te baje la llanta. Así que la mejor manera de demostrarte a ti mismo que valió la pena arriesgar y regresar al Perú es que te mantengas en este nivel y te vayas otra vez a Europa. Tú tienes la última palabra....

LA CULEBRA LE DA TODOS LOS GUSTOS A SU FAMILIA

Ya me contaron que la ‘Culebra’ está dándole todos los gustos a su familia. Le celebra siempre a lo grande su cumpleaños a su viejo y se ha llevado a su mamita para que pase un par de meses a su lado y le pueda dar todo el cariño del mundo. Ser buen hijo es una obligación y satisfacción. Así es...

Así que Mirtha, la mamacita del vóley, tiene laburo asegurado, pero igualito se recursea. Gana como entranadora en su club y conduciendo un programa en cable. pero aprovecha su buen momento y para mañana ha organizado una pollada y, como siempre, la oferta es que ella misma va a entregar los platos y se saca un selfie con el cliente. Lo bueno que todo lo que junta es para difrutarlo con su viejita. Recontra vale... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: