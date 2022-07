Del saque somos carnecita… Un consejo hasta de un conejo para ese chico Valera. Agarra tus maletas y arranca de una vez al torneo argentino, donde hay mucho más nivel que acá. Es la única forma de crecer en la pelotita. Si la haces, te pones en la mira del fútbol europeo. Si te quedas por aquí, vas a estar rodeado de ‘bomberos’, ‘partidores’, ‘rascaparedes’, vagos y más. En la vida hay que aprovechar las oportunidades para asegurar los frijoles. Y no va cher...

La firme que algún directivo de Melgar tiene que ubicarlo urgente a Bernardo Cuesta. No es momento para distraerse ni estar peleando con los reporteros. El argentino se molestó porque recién les pararon balón ahora que están en octavos de la Sudamericana. No deben cometer el mismo error de la selección, que se distrajo en los entrenamientos por discutir con un periodista. Estas cosas te sacan del partido. Mañana pueden ganar el Apertura y el miércoles sellar su pase a cuartos y deben tener la máxima concentración. Si en verdad quiere taparle la boca a la prensa, que siga haciendo goles para que los mistianos puedan llegar a una final histórica. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘rey de los bloopers’ fue elegante en busca de una barbería en Chorrillos que le cortaba gratis a cambio de que el pelotero publique la marca en su Instagram. Llegó, se sentó y le dijeron que el canje ya no corría, porque no suma más clientes. Le hicieron su último arreglo y le avisaron que el negocio ya fue. Qué palta...

Así que el ‘Zancudo’, que jugó varios años en el ‘equipo de todos’ sin ir nunca a un Mundial, regresó a las andadas por la cuarta zona de Pando en San Miguel y corretea a una doña que vive cerquita de un colegio chino. Ella ya lo había choteado, pero el hombre volvió a insistir y aseguran que ahora sí va por buen camino. Provecho... Me voy, soy fuga

